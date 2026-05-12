Браузер Apple Safari научится сам группировать вкладки

Apple тестирует функцию автоматической группировки вкладок в браузере Safari, сообщил авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Функция дебютирует с выходом платформ iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

Apple Safari будет упорядочивать вкладки в автоматическом режиме — функция войдёт в пакет Apple Intelligence, но в её основе, очевидно, лежат какие-то алгоритмы искусственного интеллекта. Когда она дебютирует, пользователи сами смогут указывать, хотят ли они сгруппировать вкладки в браузере.

Нововведение окажется полезным для тех, кто держит открытыми десятки или сотни вкладок в Apple Safari. Функция дополнит «Группировку вкладок», которая появилась в Safari 15 ещё в 2021 году. Google представила схожую возможность в Chrome в январе 2024 года — при помощи генеративного ИИ браузер самостоятельно упорядочивает похожие вкладки. Apple же традиционно отстаёт от других технологических гигантов во внедрении функций ИИ. Функцию автоматического упорядочивания вкладок компания может представить на выставке WWDC 26, которая откроется 8 июня.

