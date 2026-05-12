Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам

Автомобили оснащаются всё большим количеством продвинутых датчиков, благодаря которым они могут оповещать муниципальные власти о выбоинах на дорогах и других проблемах. Недавно Waymo и Waze объявили о пилотной программе по обмену данными о выбоинах с местными органами власти. Компания Samsara планирует развить эту идею собственным проектом «Наземный интеллект» на основе информации от датчиков, уже установленных в миллионах грузовых автомобилей.

Источник изображения: unsplash.com

На протяжении последних десяти лет Samsara предоставляет своим клиентам камеры для установки внутри миллионов грузовиков для мониторинга водителей, предотвращения краж и помощи в урегулировании претензий по ответственности. Эти данные компания использовала для обучения собственной модели ИИ, которая умеет обнаруживать различные типы дефектов дорожного покрытия и прогнозировать скорость их дальнейшего разрушения.

Грузовики, оснащённые оборудованием Samsara, гораздо более распространены, чем парк роботакси Waymo, который в настоящее время насчитывает около 3000 автомобилей. Поэтому Samsara утверждает, что сможет собирать больше данных и, что особенно важно, больше повторных данных с одних и тех же мест, показывающих, как выбоины меняются со временем.

По словам старшего вице-президента Samsara по продуктам Йохана Ланда (Johan Land), среди других потенциальных возможностей системы «Наземный интеллект» — обнаружение граффити, сломанных ограждений, низко висящих линий электропередач и «всего, что мы можем заметить и что имеет отношение к городу или частному сектору»

Система «Наземный интеллект» работает как информационная панель. Она заблаговременно отображает предупреждения на карте о появляющихся выбоинах и других потенциальных проблемах. Она также позволяет городам получать видеозаписи с камер транспортных средств для подтверждения сообщений граждан о разнообразных проблемах общественной инфраструктуры.

«В этом и заключается волшебство: система превращает реактивный процесс в проактивный, — пояснил Ланд. — Это значит, что вы не просто идёте и заделываете одну выбоину. Вы планируете всё заранее». Samsara уже заключила контракты с несколькими городами, в том числе с таким крупным, как Чикаго.

Samsara разрабатывает и другие способы использования созданной ею сети мониторинга. Она анонсировала проект Waste Intelligence («Мусорный интеллект»), который позволяет компаниям по управлению отходами контролировать вывоз мусора. Samsara также анонсировала услугу управления пассажиропотоком, которая может помочь оповестить водителей автобусов о «неожиданных посадках» или создать «цифровой список пассажиров» для школьных автобусов.

Теги: samsara, дефекты, дорожное покрытие, мониторинг, транспорт
