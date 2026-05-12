Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков

Обновление предустановленного программного обеспечения SupportAssist Remediation версии 5.5.16.0 вызывает повторяющиеся «синие экраны смерти» Windows и циклы перезагрузки операционной системы на ноутбуках Dell. Проблему выявили пользователи форума поддержки компании.

Источник изображения: Joshua Hoehne / unsplash.com

Обновление вышло 30 апреля. Компьютеры пострадавших аварийно завершают работу и перезагружаются примерно каждые 30 минут; цикл не прекращается, пока ПО не будет удалено. Сбой подтверждён как минимум на двух линейках: XPS 15 9530 и Pro Plus 14. Dell не признала проблему и не выпустила исправление.

SupportAssist Remediation — фоновая служба, которую Dell устанавливает на ПК с Windows для автоматического восстановления системы. Несколько пользователей независимо проанализировали аварийные дампы утилитой WinDbg и пришли к одному выводу: дампы содержат код ошибки 0xEF (CRITICAL_PROCESS_DIED), а процессом, вызвавшим сбой, указан DellSupportAssistRemedationService.exe из каталога C:\Program Files\Dell\SARemediation\Agent.

Участник форума Sygent, владелец XPS 15 9530 на Windows 11 с BIOS 1.29.0, опубликовал подробный разбор дампа. Другой пользователь, MartinHBS2026, сообщил о таких же результатах на Dell Precision 3571 и подтвердил, что сбои прекратились после удаления всех компонентов SupportAssist. На следующий день ещё один пользователь, Waddo, зафиксировал идентичную картину на Dell Pro Plus 14.

Участники обсуждения нашли два обходных пути. Первый — отключить службу командой sc.exe config "Dell SupportAssist Remediation" start=disabled в командной строке с правами администратора, после чего перезагрузить компьютер; остальные диагностические инструменты Dell сохраняются. Второй — полностью удалить SupportAssist Remediation и модуль OS Recovery Plugin for Dell Update. Оба подхода устранили сбои у всех, кто их применил.

Это не первый подобный случай. В январе прошлого года на форуме Dell описывалась та же картина после обновления SupportAssist Remediation на машинах с Windows 10 и Windows 11; анализ в WinDbg тогда тоже указал на ПО Dell, однако ветка осталась без решения со стороны поддержки. Помимо аварийных сбоев, в пакете SupportAssist ранее находили серьёзные уязвимости, позволявшие злоумышленникам удалённо получить права администратора на компьютерах Dell.

Теги: ноутбуки, dell, обновление, синий экран смерти, поддержка
