Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini

Google готовится обновить свою линейку ноутбуков, заменив традиционный бренд Chromebook новым названием Googlebook. Утечки утверждают, что Google сотрудничает с несколькими производителями ПК, в частности, Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Каждая компания создаст свою собственную версию Googlebook, добавив свой уникальный стиль. Ожидается, что новые устройства поступят в продажу осенью текущего года.

Основной акцент в персонализации Googlebook сделан на глубокой интеграции сервисов искусственного интеллекта компании. К ним относятся такие приложения, как Magic Pointer, которое считывает контекст с экрана пользователя и использует искусственный интеллект Gemini для понимания ситуации, предоставляя дополнительную информацию или используя режим генерации изображений для объединения и редактирования фотографий. Функция Cast My Apps подключает смартфоны Android и позволяет пользователям взаимодействовать с ними напрямую с ноутбука.

До сих пор нет достоверных данных о технических характеристиках новых устройств. Возможно, эта информация будет раскрыта на сегодняшней презентации Android Show I/O Edition. Также неясно, будут ли новые Googlebook работать под управлением ожидаемой операционной системы Aluminium OS, хотя недавняя утечка продемонстрировала работоспособность новой ОС на MacBook с процессором M4.