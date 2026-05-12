Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдск...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези

Разработчики из Destructive Creations (Hatred, War Mongrels) при поддержке издательства Bohemia Interactive анонсировали Nailcrown — высокоскоростной ретрошутер с жестокими рукопашными боями в эстетике тёмного фэнтези.

Источник изображений: Bohemia Interactive

Источник изображений: Bohemia Interactive

«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно», — так описывают Nailcrown разработчики. Игрокам предложат заняться исследованием тёмного мира, примерив роль слуги некроманта. Мотивы последнего нельзя назвать благородными, поэтому раскрытию секретов таинственного «нанимателя» тоже придётся уделить какое-то время.

Протагонист будет проходить зловещие подземелья, штурмовать укреплённые замки и даже освобождать деревни, уничтожая по пути врагов с помощью арсенала «лучшего в жанре» классического оружия.

Гвоздомёт, дробовик и молниевое копьё подойдут для работы на дистанции, а острый меч и сокрушительный молот помогут в ближнем бою. Для раскрытия потенциала понравившейся «пушки» разрешат установить найденные на уровне улучшения.

Релиз Nailcrown должен состояться на ПК (Steam). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
Теги: destructive creations, bohemia interactive, шутер
destructive creations, bohemia interactive, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop 30 мин.
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези 2 ч.
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России 2 ч.
OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров 3 ч.
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия 3 ч.
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии 5 ч.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 6 ч.
Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков 6 ч.
TikTok бросила вызов Booking: теперь можно бронировать путешествия и отели прямо из видео 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2 6 ч.
Новая статья: Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: заполняющий пустоту 3 мин.
Google ведёт переговоры со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров в рамках собственной программы Suncatcher 41 мин.
Google анонсировала ноутбуки Googlebook — эволюция Chromebook с россыпью ИИ и гибридом Android и ChromeOS 2 ч.
США готовят запрет китайских сотовых модулей — это больно ударит по смарт-устройствам 4 ч.
Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini 5 ч.
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220 6 ч.
FSP показала 2000-ваттный блок питания — хватит даже для систем с несколькими GPU и CPU 6 ч.
Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам 6 ч.
Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии 7 ч.
Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры 8 ч.