«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези

Разработчики из Destructive Creations (Hatred, War Mongrels) при поддержке издательства Bohemia Interactive анонсировали Nailcrown — высокоскоростной ретрошутер с жестокими рукопашными боями в эстетике тёмного фэнтези.

«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно», — так описывают Nailcrown разработчики. Игрокам предложат заняться исследованием тёмного мира, примерив роль слуги некроманта. Мотивы последнего нельзя назвать благородными, поэтому раскрытию секретов таинственного «нанимателя» тоже придётся уделить какое-то время.

Протагонист будет проходить зловещие подземелья, штурмовать укреплённые замки и даже освобождать деревни, уничтожая по пути врагов с помощью арсенала «лучшего в жанре» классического оружия.

Гвоздомёт, дробовик и молниевое копьё подойдут для работы на дистанции, а острый меч и сокрушительный молот помогут в ближнем бою. Для раскрытия потенциала понравившейся «пушки» разрешат установить найденные на уровне улучшения.

Релиз Nailcrown должен состояться на ПК (Steam). Заявлен текстовый перевод на русский язык.