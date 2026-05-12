Google анонсировала ноутбуки Googlebook — эволюция Chromebook с россыпью ИИ и гибридом Android и ChromeOS

Google анонсировала новую линейку ноутбуков под названием Googlebook. Полноценная презентация устройств ожидается осенью этого года. Подробностей пока мало, поскольку анонс стал частью мероприятия Google Android Show, на котором компания рассказала и о других новых продуктах. Известно, что это масштабная инициатива Google по замене хромбуков более функциональными устройствами: платформой, работающей на новой операционной системе, представляющей собой нечто среднее между Android и ChromeOS.

В различных утечках эта операционная система фигурировала под названием Aluminium OS. Google пока не раскрывает её официальное название и не сообщает подробностей. «Мы расскажем больше о названии операционной системы в конце этого года. Мы можем подтвердить, что это не Aluminium — это кодовое название, а не официальное», — сообщил в разговоре с The Verge представитель компании.

Googlebook созданы на основе технологического стека Android. На них можно будет запускать браузер Chrome для просмотра веб-страниц, а также приложения для Android. Они также смогут напрямую получать доступ к файлам на Android-смартфоне пользователя и запускать приложения прямо с него, благодаря чему не придётся переключаться между устройствами. Кроме того, технология Gemini Intelligence будет встроена практически во все элементы системы, вплоть до курсора.

Googlebook предложат функцию Magic Pointer — систему контекстных подсказок, которые будут появляться при «встряхивании» курсора и наведении его на объект на экране. Например, с её помощью можно будет назначать встречи, указав дату в электронном письме, или выбирать изображения мебели и жилого пространства, чтобы объединять их в общую визуализацию. Помимо этого, в Googlebook будут использоваться специальные виджеты, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые Google сегодня также представила для Android-смартфонов и смарт-часов на Wear OS. Компания привела в пример виджет для организации информации о рейсах, отелях и бронировании столиков в ресторанах, а также виджет для создания таймера обратного отсчёта до предстоящей встречи с семьёй.

О технических характеристиках и цене ноутбуков Googlebook компания пока не сообщает. Google лишь показала несколько рендеров некоего устройства в качестве примера и сообщила, что будет сотрудничать с Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo для выпуска первых моделей. Никаких подробностей о показанном устройстве Google не привела. Неизвестно, является ли ноутбук на рендерах продуктом одного из партнёров компании или просто неким универсальным макетом. Устройство оснащено полосой подсветки на крышке в цветах Google, но компания не объясняет, является ли это фирменной чертой всех Googlebook или только конкретно этой модели.

Представитель компании в разговоре с The Verge подтвердил, что Google продолжит выпускать и поддерживать хромбуки. «Да, после запуска Googlebook будут выпускаться хромбуки. Все хромбуки будут получать поддержку в течение срока действия обязательств, заявленных для этих устройств».