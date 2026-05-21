Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: тренируйся, панда!

Серия HUAWEI WATCH FIT всегда казалась наиболее ориентированной (хотя бы в своих внешних проявлениях) на Apple Watch, особенно в последних поколениях. Да, непосредственно с часами Apple они не конкурируют – ниши попросту почти не пересекаются: пользователи iPhone редко ищут часы за пределами экосистемы, пользователи Android или смартфонов HUAWEI физически не могут подключить к своим гаджетам часы компании из Купертино. При этом источник вдохновения в дизайне очевиден, особенно на фоне других часов HUAWEI – все они круглые и обладают своим особым, характерным стилем. Однако ориентация на тех, кому нравится стиль Apple Watch, но хочется часы другого бренда, стала особенно очевидной в прошлом поколении устройства – HUAWEI WATCH FIT 4 Pro по функциональности (да и по цене) совсем уж приблизились к часам серии WATCH GT, отличаясь от них, по сути, только большей компактностью и прямоугольным, а не круглым корпусом.

Но в HUAWEI WATCH FIT 5 Pro производитель решил добавить своеобразия, создав несколько совершенно особых фишек именно для этой серии. Хотя без переноса функций с новых устройств HUAWEI WATCH GT тоже не обошлось, конечно.

Cначала же обозначим различия между старшей версией, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, которая и оказалась у нас на тестировании, и младшей, HUAWEI WATCH FIT 5. У Pro-версии более крупный экран (1,92 дюйма вместо 1,82 дюйма), в оформлении корпуса используется сапфировое стекло и титановый сплав против стекла обычного (но закаленного, конечно) и алюминиевого сплава. В Pro-версии есть барометр, датчик температуры кожи и датчик ЭКГ и чуть больше тренировочных возможностей (в частности, поддерживаются режимы гольфа и дайвинга). Цены на момент публикации известны только глобальные: 199 евро за FIT 5 и 299 евро за FIT 5 Pro.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro HUAWEI WATCH FIT 5 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Наручные часы Дисплей 1,92 дюйма, AMOLED, разрешение 480 × 408, сенсорный 1,82 дюйма, AMOLED, 480 × 408, сенсорный 1,82 дюйма, AMOLED, 480 × 408, сенсорный Операционная система HarmonyOS 6.1 HarmonyOS 6.1 HarmonyOS 5.1 Совместимость Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Оперативная память Нет данных Нет данных Нет данных Накопитель 64 Гбайт 64 Гбайт Нет данных Беспроводные интерфейсы Bluetooth 6.0, BLE, BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Bluetooth 6.0, BLE, BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Bluetooth 5.2, BLE, BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Микрофон Есть Есть Есть Динамик Есть Есть Есть Датчики Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик ЭКГ, датчик температуры кожи, датчик глубины Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры кожи Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик ЭКГ Водонепроницаемость 5 атмосфер 5 атмосфер 5 атмосфер Корпус Сапфировое стекло, титановый сплав Закаленное стекло, алюминиевый сплав с нанокерамическим покрытием Сапфировое стекло, алюминиевый сплав Ремешки Ткань; фторэластомер Ткань; фторэластомер Нейлон; фторэластомер Аккумулятор 471 мА·ч 471 мА·ч 400 мА·ч Масса (без ремешка) 30,4 грамма 27 граммов 30,4 грамма Габариты (без ремешка) 44,5 × 40,8 × 9,5 мм 42,9 × 38,2 × 9,5 мм 44,5 × 40 × 9,3 мм Цена 299 евро 199 евро От 13 899 рублей

⇡#Дизайн и конструкция

Внешне HUAWEI WATCH FIT 5 Pro почти не отличаются от предшествующей модели, в том числе и габаритами. Поначалу и вовсе кажется, что создатели попросту решили не менять корпус, – и так же все было хорошо с самого начала, как утконос. Но это впечатление даже более обманчивое, чем вы можете представить.

Дело в том, что в FIT 5 Pro установлен заметно более крупный экран – 1,92 дюйма против 1,82 дюйма на FIT 4 Pro. При этом да, корпус кажется почти таким же. Достигается это за счет сокращения рамок вокруг дисплея. Они все равно заметны, но при этом сильно скруглять края экрана для достижения заданных габаритов производителю не пришлось – уже большое достижение, надо признать.

Та самая ориентация на Apple Watch как главный источник вдохновения очевидна – сочетание прямоугольного корпуса с выступающим справа крупным «колесиком» не оставляет вариантов. При этом HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, безусловно, не лишены и своеобразия – его придает и дополнительная клавиша на правой грани, отвечающая за быстрый переход к тренировочным режимам, и прорези динамиков и микрофона по краям корпуса.

Сам корпус получился весьма легким (30,4 грамма) и при этом внушающим уважение материалами. Как я уже говорил выше, в оформлении применяется сочетание титанового (безель) и алюминиевого сплава (рамка), а также сапфировое стекло, которое и падения хорошо переносит,и спокойно относится к царапинам.

С тыльной стороны – там, где расположены почти все датчики, – часы оформлены композитным материалом. Ремешки выполнены либо из традиционного фторэластомера, либо из тканевого материала, созданного на основе продуктов переработки. Именно последний побывал у нас на тестировании – отмечу, что материал превосходно «дышит» и легко сохнет.

Цветовых вариаций три: оранжевая (которая как раз и снабжена плетеным ремешком), белая и черная.

Экран очень хорош: используется AMOLED-панель разрешением 480 × 408 точек с заявленной пиковой яркостью в 3000 кд/м2 (у WATCH FIT 5 – 2500 кд/м2). В солнечную погоду пользоваться часами предельно комфортно.

Экран не работает постоянно, но можно включить функцию Always-On Display, при активации которой дисплей включается на 5 минут. В стандартном режиме дисплей реагирует, если вы посмотрите на часы, причем делает это корректно, без былой задумчивости. Нажимать главную клавишу, просто чтобы посмотреть время, почти не приходится.

Интерфейс никак не изменился в сравнении с WATCH FIT 4 Pro, несмотря на новую версию ОС. Это все те же экраны-карточки, которые мы видим почти на всех часах бренда, кроме самых старших моделей (номерной серии или WATCH Ultimate 2).

Все доступные режимы и функции собраны на экране, вызываемом нажатием круглой управляющей клавиши, – они могут выводиться как в виде матрицы значков, так и списком. Дополнительные приложения можно ставить через смартфон – встроенного прямо в часы магазина AppGallery тут нет, но ограничиваться только предустановленными функциями не придется.

⇡#Функциональность и автономность

Базовая функциональность – то, что все и ищут в умных часах, — оставлена более-менее без изменений в сравнении с предыдущей моделью.

В HUAWEI WATCH FIT 5 Pro тот же набор датчиков, что и в HUAWEI WATCH GT 6 Pro, например, – по сути, можно говорить о том, что это попросту компактная версия GT 6 Pro. Здесь в полном объеме представлена фирменная система TruSense последнего поколения – группа ключевых датчиков, расположенная на тыльной стороне часов. Они с высокой точностью измеряют пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру кожи, уровень стресса (в том числе с возможностью определения не только стресса, но и настроения – на мой вкус, достаточно произвольно, субъективные ощущения настроения частенько расходились с «объективными» показателями устройства). Помимо этого, FIT 5 Pro могут измерять качество сна, в том числе слушая ваше дыхание во сне и извещая вас о возможных его остановках. Имеется барометр – часы умеют самостоятельно определять атмосферное давление, а не просто ориентироваться на прогноз погоды, полученный со смартфона.

Интерфейс часов HUAWEI FIT 5 Pro

Есть и датчик ЭКГ, вмонтированный в нижнюю клавишу на правой грани. Измерение показателей сердцебиения активируется по запросу. В отличие от предшествующей модели, FIT 5 Pro научились также определять артериальную жесткость и анализировать пульсовую волну, сигнализируя об отклонениях. К сожалению, отсутствует функция комплексного измерения текущих показателей здоровья – это, пожалуй, единственное отличие от актуальных WATCH GT со знаком «минус».

Зато есть и отличия со знаком плюс. Самая главная особенность новых WATCH FIT – режим «мини-тренировок», для которых разработан специальный аватар, панда. Можно как установить ее на главный циферблат и целый день наблюдать при обращении к часам за анимированным зверьком (он машет лапами, ходит, как-то еще привлекает ваше внимание), так и встречать ее время от времени, когда она появляется на экране, если вы засиделись. Тогда она предлагает сделать небольшое упражнение: помахать руками, поприседать, повставать на носочках и так далее. И да, панда делает все это вместе с вами. За каждое выполнение мини-тренировки начисляется балл – за них вам выдаются новые фоны для циферблата с пандой.

Казалось бы, тренировочным режимом это вообще не назовешь, но подобный аватар, да еще и с «ачивками» с большей вероятностью поможет вам размяться, чем привычные уже предложения просто хоть как-то подвигаться. Совсем маленький шаг для человека, но хоть какое-то движение в сторону от ожирения и заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.

Помимо панды-фитнес-тренера также добавлены другие анимированные аватары с пушистыми персонажами – они просто развлекают пользователя часов, не побуждая его даже к небольшим тренировкам. Но в целом подобное движение к оживлению микромира носимых устройств можно только приветствовать – ощущение, что в часах «кто-то живет» как минимум умиляет.

Помимо мини-тренировок в WATCH FIT 5 Pro предусмотрены и традиционные тренировочные режимы общим количеством свыше ста – в том числе гольф, дайвинг и велотренировки. Последние, как и на WATCH GT 6/GT 6 Pro — с расчетом виртуальной мощности (как и на FIT 5).

Также в часы встроен навигационный модуль с двухчастотным геопозиционированием по GPS и поддержкой систем ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC. Благодаря этому часы могут не только самостоятельно строить и отслеживать треки при пробежках, но также допускают использование карт (в том числе офлайн-навигацию и контурные карты).

Как устройство-компаньон HUAWEI WATCH FIT 5 Pro обеспечивают привычную функциональность: корректно отображают уведомления, позволяя даже отвечать на сообщения (причем как выбором коротких, заранее предусмотренных ответов, так и набором текста на экранной клавиатуре – это делать не очень удобно, но в принципе возможно). Про функцию ответа на звонки я уже писал выше – тут нет eSIM, но в связке со смартфоном все работает хорошо. Погода, управление плеером на телефоне и возможность воспроизводить музыку, загруженную на часы, – полный набор привычных добродетелей без внезапных неприятных сюрпризов.

Приложение Huawei Health

Для работы с часами необходимо установить приложение Huawei Health, используемое и для синхронизации с аксессуаром, и для контроля за основными данными, получаемыми с его помощью, и для смены циферблатов, и для установки обновлений (они, кстати, весьма регулярны – за неделю тестирования прилетело сразу два) и даже дополнительных утилит, если вам не хватает предустановленного на часы набора.

Помимо более крупного экрана при корпусе почти тех же габаритов, что у HUAWEI FIT 4 Pro, новинка получила и более емкую батарею – теперь на 471 мА·ч. Благодаря этому автономность… не изменилась. Да, прирост в емкости аккумулятора как раз компенсирует прирост в диагонали экрана. Я точно так же, как и в случае с прошлой моделью, заряжал часы раз в неделю, иногда раз в 5-6 дней – все зависит от частоты и продолжительности тренировок. На полную зарядку аккумулятора тратится примерно час.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro могли бы стать совсем рядовым обновлением привычной серии часов, окончательно утвердившихся в качестве компактной версии HUAWEI WATCH GT в пику прежнему позиционированию чего-то на стыке фитнес-браслета и часов. Внимания на фоне сильно подешевевших WATCH FIT 4 Pro (на которые и стоило бы облизнуться) заслуживал бы только финт с сохраненными габаритами при заметно выросшем экране и потолстевшей батарее.

Но ситуацию меняет такой простенький вроде бы ход, как анимированная панда, призывающая вас совершить в течение дня два притопа, три прихлопа, если вы вдруг засиделись. Режимы мини-тренировок, совмещенные с анимированным мультяшным зверьком на циферблате (или появляющимся на циферблате время от времени), действительно добавляют веселья в базовые сценарии использования часов, а благодаря небольшому, но все же чувствительному на дистанции эффекту (особенно для не самых спортивных пользователей) становятся не просто игрушкой. Это, безусловно, совсем не революция в мире умных часов, но обновление одновременно и забавное, и небесполезное.

На момент публикации материала российские цены производитель еще не назвал, при этом уже есть специальное предложение: при оформлении депозита на часы с 21 по 27 мая 2026 надо внести 1 000 рублей и получить за это скидку в 6 000 рублей, кешбэк в 5 % баллами HUAWEI и один год поддержки HUAWEI Care+.