Обзор умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2: теперь по-настоящему флагман

 
Huawei в этом году решила обновить сразу все свои основные серии умных часов: вслед за номерными (WATCH 5) и самыми массовыми (WATCH GT 6) вышли новые WATCH Ultimate – в которых на этот раз оказались собраны все наработки компании в области носимых устройств, помноженные на невероятную живучесть часов
⇣ Содержание

HUAWEI WATCH Ultimate были своеобразной вариацией на тему актуальных на тот момент часов серии WATCH GT (WATCH GT 3 Pro, если быть точным) – тот же набор датчиков и возможностей по измерению состояния организма, но в более прочном корпусе, рассчитанном в том числе на профессиональный дайвинг с погружением на глубину в 100 метров и с особым режимом «Экспедиция» для любителей серьезных походов. Часы брутальные, серьезные, но достаточно специфичные и смотрящиеся чуть странно рядом с более функциональными устройствами «номерной» серии.

Что же, в 2025 году Huawei решила это упущение устранить: HUAWEI WATCH Ultimate 2 оказываются полноценным флагманом линейки умных часов компании и апгрейдом именно HUAWEI WATCH 5, где присутствуют и eSIM, и встроенный магазин приложений AppGallery. При этом прочность и влагозащита оказываются прокачаны еще больше, чем раньше.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 HUAWEI WATCH Ultimate HUAWEI WATCH 5
Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Наручные часы
Дисплей 1,5 дюйма, LTPO 2.0 AMOLED, разрешение HD (466 × 466), сенсорный, Always On 1,5 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение HD (466 × 466), сенсорный 1,5 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм);
1,38 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 42 мм)
Операционная система HarmonyOS 5.0 HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 5.0
Совместимость Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 6.0 и выше; iOS 11.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS
Оперативная память Нет данных Нет данных Нет информации
Накопитель Нет данных Нет данных Нет информации
Беспроводные интерфейсы Bluetooth: BT5.2, BLE / BR / EDR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; eSIM Bluetooth: BT5.2, BLE / BR / EDR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS Bluetooth: 5.2, BR+BLE; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, Beidou; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; eSIM
Датчики Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, датчик температуры тела, датчик глубины/высоты, датчик X-TAP Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, датчик температуры тела, датчик глубины/высоты Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, датчик температуры тела, датчик X-TAP
Водонепроницаемость 20 атмосфер 10 атмосфер 5 атмосфер
Корпус Цирконий, керамика, сапфировое стекло Цирконий, керамика, сапфировое стекло Титан/нержавеющая сталь + сапфировое стекло
Ремешки Фторэластомер, титан Каучук Фторэластомер, композит, титан
Аккумулятор Нет данных 530 мА·ч Нет данных
Масса (без ремешка) 80,5 грамма 76 граммов 58/63 грамма (46 мм)
48/51 грамм (42 мм)
Габариты (без ремешка) 48,5 мм × 48,5 мм × 12,9 мм (черная версия)
47,8 мм × 47,8 мм × 12,9 мм (синяя версия)		 48,5 × 48,5 × 13,0 мм 46 × 46,7 × 11,3 мм (46 мм)
42 × 42,5 × 10,5 мм (42 мм)
Цена От 64 999 рублей От 39 999 рублей От 25 799 рублей

#Дизайн и конструкция

Сам по себе дизайн HUAWEI WATCH Ultimate 2 практически не поменялся по сравнению с первой итерацией. Корпус крупный, брутальный, где круглый «циферблат» с безелем оказывается вписан в многоугольник с отверстиями-«проушинами».

Габариты фактически не поменялись – да, корпус стал тоньше на одну десятую долю миллиметра, но это даже к погрешностям не отнесешь. При этом часы потяжелели – Ultimate 2 весят 80,5 грамма, что чуть больше, чем первые Ultimate.

Материалы самые серьезные из доступных. Экран прикрыт сапфировым стеклом, рамка сделана из циркониевого сплава (который производитель называет «жидким металлом» отсылка ясна, но в целом так говорить некорректно), тыльная сторона (с датчиками и зарядной площадкой) – из нанокерамики.

Кнопок на корпусе три, в отличие от любых других часов бренда. Две из них исполняют те же функции, что и на WATCH 5 или WATCH GT 6/GT 6 Pro: одна помогает с навигацией по меню (вызывает на экран меню приложений, позволяет листать параметры при вращении), вторая вызывает на экран быстрое меню с доступом к тренировкам, телефонным звонкам и измерению ЭКГ (двойное нажатие нижней клавиши отправляет к последнему приложению, которым вы пользовались).

Третья же не имеет конкретной функции – в прошлом поколении она переводила к режиму «Экспедиция», теперь отправляет в режим тренировок «Гольф»; на нее можно повесить быстрый доступ к любой функции, режиму тренировок или приложению.

Еще один элемент для серии WATCH Ultimate свежий – это датчик X-TAP, который находится между двумя из упомянутых клавиш. В него встроены датчик ЭКГ, пульсоксиметр и датчик пальцевой фотоплетизмограммы. При удерживании пальца на этом датчике активируется запуск комплексной проверки показателей здоровья: пульса, ЭКГ, уровня кислорода в крови, уровня стресса, эмоций, температуры кожи, а также проводится диагностика артериальной жесткости и проверка дыхательной системы (необходимо покашлять несколько раз во время измерения).

Также X-TAP может использоваться в некоторых приложениях и играх (есть одна предустановленная на часы, что-то можно скачать из AppGallery), но, по сути, на сегодняшний день область применения X-TAP исчерпывается именно функцией комплексного измерения здоровья.

Корпус, несмотря на те же материалы, стал более устойчивым к внешним воздействиям – как будто раньше он был недостаточно прочным! Но сейчас корпус выдерживает давление уже в 20 атмосфер, что соответствует глубине уже в 150 метров. Уточню, что рекордная глубина погружения с аквалангом составила на сегодняшний день 332,35 метра (рекорд установил египтянин Ахмед Габр), так что ладно, еще есть куда расти. Сарказм, конечно, на самом деле HUAWEI WATCH Ultimate 2 обладают исчерпывающим запасом прочности для любого дайвера.

Привычные для нас стандарты пыле- и влагозащиты – IP68/IP69. Обещают и повышенную ударопрочность – экран тут не спрятан за бортиками, а чуть выступает на «островке» над безелем, но сапфировое стекло разбить и даже поцарапать очень тяжело.

Существует два исполнения HUAWEI WATCH Ultimate 2 – черное и сине-белое. Причем они различаются не только цветом, но и габаритами – синие Ultimate 2 по какой-то причине чуть крупнее. И получили более богатую комплектацию – помимо уже установленного на часах ремешка из фторэластомера, окрашенного в тон корпусу, в коробке лежит еще и ремешок из титана, а также второй фторэластомеровый ремешок, подлиннее. У черных Ultimate 2 также есть в комплекте два ремешка разной длины – но уже без титанового «дублера».

Ремешки можно, в принципе, использовать любые – не обязательно родные, тут все стандартно, 22 миллиметра.

Экран почти не поменялся: диагональ 1,5 дюйма, разрешение – 466 × 466 (плотность пикселей – 311 ppi). Матрица – LTPO 2.0 AMOLED, экран переключается между частотой обновления от 1 до до 120 Гц. Экран, конечно, сенсорный. С яркостью нет никаких проблем – заявлен пик в 3500 кд/м2; сложно сказать, насколько он достижим в реальных (а не лабораторных) условиях, но в любых условиях со считыванием информации с экрана не возникает никаких проблем.

Интерфейс часов HUAWEI WATCH Ultimate 2
Интерфейс – тот же, что и в HUAWEI WATCH 5. Вместо экранов-«карточек» тут экраны с набором этих «карточек» помельче на каждом, причем содержимое каждого из экранов можно настраивать. Для получения информации о здоровье, сне или даже звонках теперь надо делать минимум свайпов. Уведомления с телефона, как и прежде, вызываются смахиванием от нижней кромки экрана, панель настроек – от верхней. Погода, календарь и панель управления плеером высвечиваются на крайнем левом экране. Очень лаконичный и удобный интерфейс – жаль, что он пока применен только на старших моделях, WATCH GT 6/GT 6 Pro получили ту же операционную систему (HarmonyOS 5.0), но с уже давно знакомым «карточным» интерфейсом.

#Функциональность

Ключевое новшество HUAWEI WATCH Ultimate 2 в плане функциональности – это просто повторение того, что мы уже видели в номерных WATCH и что так ждали (если хоть чего-то ждали) в Ultimate. Это уже упомянутый встроенный модуль мобильной связи с поддержкой eSIM. В сочетании с Wi-Fi-модемом и навигационным модулем (с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS) это делает часы предельно независимыми от смартфона. Для первой настройки все равно придется зарегистрировать их в фирменном приложении Huawei Health, но записывать маршрут пробежки, воспроизводить музыку (есть встроенная память), принимать звонки они могут самостоятельно, «материнский» гаджет на тренировку брать теперь не обязательно. И для столь нафаршированных всевозможными возможностями часов это очень важный бонус.

Теперь же о том, что выделяет HUAWEI WATCH Ultimate 2 на фоне всех остальных умных часов, а не только на фоне предшествующей модели. Возможностью погружаться в этих часах на глубину дайверские возможности Ultimate 2 не ограничиваются. В них установлен настоящий сонар! Гидролокационный модуль позволяет связываться между устройствами под водой на расстоянии до 30 метров и обмениваться сообщениями, что позволяет использовать эту модель для совместных погружений. Помимо обмена сообщениями, сонар может также использоваться для подачи сигнала SOS – для этого надо зажать на 10 секунд левую клавишу и часы начнут в автоматическом режиме посылать сигнал о помощи каждые 25 секунд. Сочетание двух ключевых особенностей часов будто бы делают их исключительно дайверским устройством – но, конечно, это не совсем так, функционально Ultimate 2 крайне универсальны.

Новый модуль X-TAP позволяет максимально быстро получить сводку о состоянии здоровья (это мы упоминали выше), но в остальном тут привычный для часов Huawei набор: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры кожи, датчик ЭКГ, датчик пальцевой фотоплетизмограммы. В итоге часы умеют измерять сон (в том числе и качество дыхания во время сна), ЭКГ, артериальную жесткость, проверяют уровень стресса (в обновленном формате «колебания настроения» вместо цифрового индекса), измеряют пульс, считают шаги, определяют уровень кислорода в крови, измеряют температуру кожи, проверяют дыхательную систему (на «слух», а не через специальные датчики). И сводят все воедино как в упомянутой функции «Показатели здоровья», так и визуально в фирменных «Кольцах» или «Лепестках» активности. Добавлю, что система датчиков в новом поколении HUAWEI WATCH обновлена – точность снимаемых показателей и так не вызывала вопросов, теперь же еще возросла.

Тренировочных режимов масса – более сотни, в том числе 20 «профессиональных», с подробными инструкциями (к примеру, в режиме «Гольф» часы умеют определять 17 000 гольф-полей по всему миру). Как и HUAWEI WATCH GT 6/GT 6 Pro, WATCH Ultimate 2 умеют подсчитывать виртуальную мощность во время велотренировок. Обновлена система геопозиционирования, точность выросла с 10 до 8 метров, увеличена мощность сигнала (в сложных условиях будет работать лучше), есть поддержка двухчастотной технологии геопозиционирования на базе пяти спутниковых систем (BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS).

Упомянутый уже режим «Экспедиция» рассчитан на использование во время путешествий (пешком, на байдарках, на джипах – не имеет большого значения). В этом режиме отображаются такие данные, как уровень заряда батареи, дата, продолжительность работы режима, пульс и дистанция, помогающие пользователям оценить свой прогресс. В этом режиме исключаются лишние процессы, батарея может жить дольше благодаря новому ночному режиму, в котором цвет экрана меняется на оранжевый для более четкого отображения информации и защиты ваших глаз при плохом освещении. Но при этом по умолчанию работает навигация, так что ожидать впечатляющей автономности не стоит.

Как устройство-компаньон HUAWEI WATCH Ultimate 2 тоже более чем компетентны. С помощью часов можно как управлять плеером на смартфоне, так и загружать музыку во встроенную память получать уведомления (и даже отвечать на часть из них), использовать для спуска затвора мобильной камеры и так далее. Тут есть и микрофон, и динамик, что позволяет, в сочетании с имеющимся модулем мобильной связи, отвечать на звонки или самостоятельно позвонить кому-либо.

Имеется возможность установки дополнительного софта при помощи встроенного магазина AppGallery – там есть, к примеру, альтернативные карты (от 2ГИС – по умолчанию используются Petal Maps), а скоро будет доступно приложение «Звук», убирающее во многом необходимость передавать на часы музыку при помощи Bluetooth (несмотря на встроенный Wi-Fi-модуль, именно передача данных осуществляется по Bluetooth).

Интерфейс приложения Huawei Health
Для работы с часами необходимо установить на смартфон приложение Huawei Health, через которое происходит и синхронизация с аксессуаром, и контроль за основными данными, получаемыми с его помощью, и меняются циферблаты (в том числе и скачиваются новые из библиотеки), и все остальное. Приложение удобное и функциональное, но надо учитывать, что если в iOS оно представлено, то для Android-смартфона его придется скачивать либо из магазина, альтернативного Play Market, либо через установочный apk-файл.

Также можно выставить самостоятельно один из трех режимов потребления энергии: стандартный режим, режим высокой производительности и режим энергосбережения, а также настроить расход аккумулятора самостоятельно.

Емкость аккумулятора HUAWEI WATCH Ultimate 2 не указывается, и рекордов по автономности эти часы не ставят. Но и с конкурентами от Samsung и Apple их не сравнишь. Заявлено до четырех с половиной дней при «типичном» использовании, но в чем заключается эта типичность?.. У меня часы «жили» примерно 4 дня при постоянно включенном отслеживании основных показателей (пульс, температура кожи, кислород в крови, стресс) и одной-двух тренировках в течение этого срока. Включенное постоянное отображение циферблата (Always-On Display) сокращает автономность примерно на четверть (то есть часы сядут уже дня за три). В режиме «Дайвинг» производитель обещает, что часы проработают 18 часов при отключенной функции общения под водой и 12 часов при включенной. В режиме «Экспедиция» WATCH Ultimate 2 должны продержаться 40 часов.

#Заключение

HUAWEI WATCH Ultimate 2 кажутся идеальным обновлением предыдущей модели. Первые Ultimate были достаточно специфичны – при обширной функциональности, связанной со здоровьем, повышенной прочности корпуса и дайверских возможностях из уравнения был странным образом исключен мобильный модуль, который бы этой модели, словно созданной для максимальной автомномности от смартфона, очень пригодился. В итоге устройство можно было бы точно рекомендовать дайверам или любителям крупных брутальных часов, не считающихся с затратами.

WATCH Ultimate 2 же куда более универсальны – модуль мобильной связи вместе с поддержкой eSIM появился, и часы заняли логичную позицию во главе модельного ряда HUAWEI WATCH, а не где-то, немного обособленно, в стороне. Здесь есть просто все, что компания вообще сегодня может предложить для умных часов (кроме встроенного тонометра, как в HUAWEI WATCH D/D2, но исключается влагозащиту). При этом брутальность никуда не ушла – часы при том же дизайне стали даже тяжелее. Корпус стал еще более крепким и выдерживает погружение на глубину уже в 150 (!) метров. Да, это очень дорогие часы – цены на черную версию стартуют с 64 999 рублей, синие Ultimate 2 в расширенной комплектации стоят от 79 999 рублей. Но с учетом всех возможностей цена кажется во многом оправданной.

 
 
