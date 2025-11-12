Обзор умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2: теперь по-настоящему флагман

HUAWEI WATCH Ultimate были своеобразной вариацией на тему актуальных на тот момент часов серии WATCH GT (WATCH GT 3 Pro, если быть точным) – тот же набор датчиков и возможностей по измерению состояния организма, но в более прочном корпусе, рассчитанном в том числе на профессиональный дайвинг с погружением на глубину в 100 метров и с особым режимом «Экспедиция» для любителей серьезных походов. Часы брутальные, серьезные, но достаточно специфичные и смотрящиеся чуть странно рядом с более функциональными устройствами «номерной» серии.

Что же, в 2025 году Huawei решила это упущение устранить: HUAWEI WATCH Ultimate 2 оказываются полноценным флагманом линейки умных часов компании и апгрейдом именно HUAWEI WATCH 5, где присутствуют и eSIM, и встроенный магазин приложений AppGallery. При этом прочность и влагозащита оказываются прокачаны еще больше, чем раньше.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 HUAWEI WATCH Ultimate HUAWEI WATCH 5 Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Наручные часы Дисплей 1,5 дюйма, LTPO 2.0 AMOLED, разрешение HD (466 × 466), сенсорный, Always On 1,5 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение HD (466 × 466), сенсорный 1,5 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм);

1,38 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 42 мм) Операционная система HarmonyOS 5.0 HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 5.0 Совместимость Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 6.0 и выше; iOS 11.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Оперативная память Нет данных Нет данных Нет информации Накопитель Нет данных Нет данных Нет информации Беспроводные интерфейсы Bluetooth: BT5.2, BLE / BR / EDR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; eSIM Bluetooth: BT5.2, BLE / BR / EDR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS Bluetooth: 5.2, BR+BLE; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, Beidou; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; eSIM Датчики Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, датчик температуры тела, датчик глубины/высоты, датчик X-TAP Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, датчик температуры тела, датчик глубины/высоты Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, датчик температуры тела, датчик X-TAP Водонепроницаемость 20 атмосфер 10 атмосфер 5 атмосфер Корпус Цирконий, керамика, сапфировое стекло Цирконий, керамика, сапфировое стекло Титан/нержавеющая сталь + сапфировое стекло Ремешки Фторэластомер, титан Каучук Фторэластомер, композит, титан Аккумулятор Нет данных 530 мА·ч Нет данных Масса (без ремешка) 80,5 грамма 76 граммов 58/63 грамма (46 мм)

48/51 грамм (42 мм) Габариты (без ремешка) 48,5 мм × 48,5 мм × 12,9 мм (черная версия)

47,8 мм × 47,8 мм × 12,9 мм (синяя версия) 48,5 × 48,5 × 13,0 мм 46 × 46,7 × 11,3 мм (46 мм)

42 × 42,5 × 10,5 мм (42 мм) Цена От 64 999 рублей От 39 999 рублей От 25 799 рублей

⇡#Дизайн и конструкция

Сам по себе дизайн HUAWEI WATCH Ultimate 2 практически не поменялся по сравнению с первой итерацией. Корпус крупный, брутальный, где круглый «циферблат» с безелем оказывается вписан в многоугольник с отверстиями-«проушинами».

Габариты фактически не поменялись – да, корпус стал тоньше на одну десятую долю миллиметра, но это даже к погрешностям не отнесешь. При этом часы потяжелели – Ultimate 2 весят 80,5 грамма, что чуть больше, чем первые Ultimate.

Материалы самые серьезные из доступных. Экран прикрыт сапфировым стеклом, рамка сделана из циркониевого сплава (который производитель называет «жидким металлом» – отсылка ясна, но в целом так говорить некорректно), тыльная сторона (с датчиками и зарядной площадкой) – из нанокерамики.

Кнопок на корпусе три, в отличие от любых других часов бренда. Две из них исполняют те же функции, что и на WATCH 5 или WATCH GT 6/GT 6 Pro: одна помогает с навигацией по меню (вызывает на экран меню приложений, позволяет листать параметры при вращении), вторая вызывает на экран быстрое меню с доступом к тренировкам, телефонным звонкам и измерению ЭКГ (двойное нажатие нижней клавиши отправляет к последнему приложению, которым вы пользовались).

Третья же не имеет конкретной функции – в прошлом поколении она переводила к режиму «Экспедиция», теперь отправляет в режим тренировок «Гольф»; на нее можно повесить быстрый доступ к любой функции, режиму тренировок или приложению.

Еще один элемент для серии WATCH Ultimate свежий – это датчик X-TAP, который находится между двумя из упомянутых клавиш. В него встроены датчик ЭКГ, пульсоксиметр и датчик пальцевой фотоплетизмограммы. При удерживании пальца на этом датчике активируется запуск комплексной проверки показателей здоровья: пульса, ЭКГ, уровня кислорода в крови, уровня стресса, эмоций, температуры кожи, а также проводится диагностика артериальной жесткости и проверка дыхательной системы (необходимо покашлять несколько раз во время измерения).

Также X-TAP может использоваться в некоторых приложениях и играх (есть одна предустановленная на часы, что-то можно скачать из AppGallery), но, по сути, на сегодняшний день область применения X-TAP исчерпывается именно функцией комплексного измерения здоровья.

Корпус, несмотря на те же материалы, стал более устойчивым к внешним воздействиям – как будто раньше он был недостаточно прочным! Но сейчас корпус выдерживает давление уже в 20 атмосфер, что соответствует глубине уже в 150 метров. Уточню, что рекордная глубина погружения с аквалангом составила на сегодняшний день 332,35 метра (рекорд установил египтянин Ахмед Габр), так что ладно, еще есть куда расти. Сарказм, конечно, на самом деле HUAWEI WATCH Ultimate 2 обладают исчерпывающим запасом прочности для любого дайвера.

Привычные для нас стандарты пыле- и влагозащиты – IP68/IP69. Обещают и повышенную ударопрочность – экран тут не спрятан за бортиками, а чуть выступает на «островке» над безелем, но сапфировое стекло разбить и даже поцарапать очень тяжело.

Существует два исполнения HUAWEI WATCH Ultimate 2 – черное и сине-белое. Причем они различаются не только цветом, но и габаритами – синие Ultimate 2 по какой-то причине чуть крупнее. И получили более богатую комплектацию – помимо уже установленного на часах ремешка из фторэластомера, окрашенного в тон корпусу, в коробке лежит еще и ремешок из титана, а также второй фторэластомеровый ремешок, подлиннее. У черных Ultimate 2 также есть в комплекте два ремешка разной длины – но уже без титанового «дублера».

Ремешки можно, в принципе, использовать любые – не обязательно родные, тут все стандартно, 22 миллиметра.

Экран почти не поменялся: диагональ 1,5 дюйма, разрешение – 466 × 466 (плотность пикселей – 311 ppi). Матрица – LTPO 2.0 AMOLED, экран переключается между частотой обновления от 1 до до 120 Гц. Экран, конечно, сенсорный. С яркостью нет никаких проблем – заявлен пик в 3500 кд/м2; сложно сказать, насколько он достижим в реальных (а не лабораторных) условиях, но в любых условиях со считыванием информации с экрана не возникает никаких проблем.

Интерфейс часов HUAWEI WATCH Ultimate 2

Интерфейс – тот же, что и в HUAWEI WATCH 5. Вместо экранов-«карточек» тут экраны с набором этих «карточек» помельче на каждом, причем содержимое каждого из экранов можно настраивать. Для получения информации о здоровье, сне или даже звонках теперь надо делать минимум свайпов. Уведомления с телефона, как и прежде, вызываются смахиванием от нижней кромки экрана, панель настроек – от верхней. Погода, календарь и панель управления плеером высвечиваются на крайнем левом экране. Очень лаконичный и удобный интерфейс – жаль, что он пока применен только на старших моделях, WATCH GT 6/GT 6 Pro получили ту же операционную систему (HarmonyOS 5.0), но с уже давно знакомым «карточным» интерфейсом.

Ключевое новшество HUAWEI WATCH Ultimate 2 в плане функциональности – это просто повторение того, что мы уже видели в номерных WATCH и что так ждали (если хоть чего-то ждали) в Ultimate. Это уже упомянутый встроенный модуль мобильной связи с поддержкой eSIM. В сочетании с Wi-Fi-модемом и навигационным модулем (с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS) это делает часы предельно независимыми от смартфона. Для первой настройки все равно придется зарегистрировать их в фирменном приложении Huawei Health, но записывать маршрут пробежки, воспроизводить музыку (есть встроенная память), принимать звонки они могут самостоятельно, «материнский» гаджет на тренировку брать теперь не обязательно. И для столь нафаршированных всевозможными возможностями часов это очень важный бонус.

Теперь же о том, что выделяет HUAWEI WATCH Ultimate 2 на фоне всех остальных умных часов, а не только на фоне предшествующей модели. Возможностью погружаться в этих часах на глубину дайверские возможности Ultimate 2 не ограничиваются. В них установлен настоящий сонар! Гидролокационный модуль позволяет связываться между устройствами под водой на расстоянии до 30 метров и обмениваться сообщениями, что позволяет использовать эту модель для совместных погружений. Помимо обмена сообщениями, сонар может также использоваться для подачи сигнала SOS – для этого надо зажать на 10 секунд левую клавишу и часы начнут в автоматическом режиме посылать сигнал о помощи каждые 25 секунд. Сочетание двух ключевых особенностей часов будто бы делают их исключительно дайверским устройством – но, конечно, это не совсем так, функционально Ultimate 2 крайне универсальны.

Новый модуль X-TAP позволяет максимально быстро получить сводку о состоянии здоровья (это мы упоминали выше), но в остальном тут привычный для часов Huawei набор: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры кожи, датчик ЭКГ, датчик пальцевой фотоплетизмограммы. В итоге часы умеют измерять сон (в том числе и качество дыхания во время сна), ЭКГ, артериальную жесткость, проверяют уровень стресса (в обновленном формате «колебания настроения» вместо цифрового индекса), измеряют пульс, считают шаги, определяют уровень кислорода в крови, измеряют температуру кожи, проверяют дыхательную систему (на «слух», а не через специальные датчики). И сводят все воедино как в упомянутой функции «Показатели здоровья», так и визуально в фирменных «Кольцах» или «Лепестках» активности. Добавлю, что система датчиков в новом поколении HUAWEI WATCH обновлена – точность снимаемых показателей и так не вызывала вопросов, теперь же еще возросла.

Тренировочных режимов масса – более сотни, в том числе 20 «профессиональных», с подробными инструкциями (к примеру, в режиме «Гольф» часы умеют определять 17 000 гольф-полей по всему миру). Как и HUAWEI WATCH GT 6/GT 6 Pro, WATCH Ultimate 2 умеют подсчитывать виртуальную мощность во время велотренировок. Обновлена система геопозиционирования, точность выросла с 10 до 8 метров, увеличена мощность сигнала (в сложных условиях будет работать лучше), есть поддержка двухчастотной технологии геопозиционирования на базе пяти спутниковых систем (BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS).

Упомянутый уже режим «Экспедиция» рассчитан на использование во время путешествий (пешком, на байдарках, на джипах – не имеет большого значения). В этом режиме отображаются такие данные, как уровень заряда батареи, дата, продолжительность работы режима, пульс и дистанция, помогающие пользователям оценить свой прогресс. В этом режиме исключаются лишние процессы, батарея может жить дольше благодаря новому ночному режиму, в котором цвет экрана меняется на оранжевый для более четкого отображения информации и защиты ваших глаз при плохом освещении. Но при этом по умолчанию работает навигация, так что ожидать впечатляющей автономности не стоит.

Как устройство-компаньон HUAWEI WATCH Ultimate 2 тоже более чем компетентны. С помощью часов можно как управлять плеером на смартфоне, так и загружать музыку во встроенную память получать уведомления (и даже отвечать на часть из них), использовать для спуска затвора мобильной камеры и так далее. Тут есть и микрофон, и динамик, что позволяет, в сочетании с имеющимся модулем мобильной связи, отвечать на звонки или самостоятельно позвонить кому-либо.

Имеется возможность установки дополнительного софта при помощи встроенного магазина AppGallery – там есть, к примеру, альтернативные карты (от 2ГИС – по умолчанию используются Petal Maps), а скоро будет доступно приложение «Звук», убирающее во многом необходимость передавать на часы музыку при помощи Bluetooth (несмотря на встроенный Wi-Fi-модуль, именно передача данных осуществляется по Bluetooth).

Интерфейс приложения Huawei Health

Для работы с часами необходимо установить на смартфон приложение Huawei Health, через которое происходит и синхронизация с аксессуаром, и контроль за основными данными, получаемыми с его помощью, и меняются циферблаты (в том числе и скачиваются новые из библиотеки), и все остальное. Приложение удобное и функциональное, но надо учитывать, что если в iOS оно представлено, то для Android-смартфона его придется скачивать либо из магазина, альтернативного Play Market, либо через установочный apk-файл.

Также можно выставить самостоятельно один из трех режимов потребления энергии: стандартный режим, режим высокой производительности и режим энергосбережения, а также настроить расход аккумулятора самостоятельно.

Емкость аккумулятора HUAWEI WATCH Ultimate 2 не указывается, и рекордов по автономности эти часы не ставят. Но и с конкурентами от Samsung и Apple их не сравнишь. Заявлено до четырех с половиной дней при «типичном» использовании, но в чем заключается эта типичность?.. У меня часы «жили» примерно 4 дня при постоянно включенном отслеживании основных показателей (пульс, температура кожи, кислород в крови, стресс) и одной-двух тренировках в течение этого срока. Включенное постоянное отображение циферблата (Always-On Display) сокращает автономность примерно на четверть (то есть часы сядут уже дня за три). В режиме «Дайвинг» производитель обещает, что часы проработают 18 часов при отключенной функции общения под водой и 12 часов при включенной. В режиме «Экспедиция» WATCH Ultimate 2 должны продержаться 40 часов.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 кажутся идеальным обновлением предыдущей модели. Первые Ultimate были достаточно специфичны – при обширной функциональности, связанной со здоровьем, повышенной прочности корпуса и дайверских возможностях из уравнения был странным образом исключен мобильный модуль, который бы этой модели, словно созданной для максимальной автомномности от смартфона, очень пригодился. В итоге устройство можно было бы точно рекомендовать дайверам или любителям крупных брутальных часов, не считающихся с затратами.

WATCH Ultimate 2 же куда более универсальны – модуль мобильной связи вместе с поддержкой eSIM появился, и часы заняли логичную позицию во главе модельного ряда HUAWEI WATCH, а не где-то, немного обособленно, в стороне. Здесь есть просто все, что компания вообще сегодня может предложить для умных часов (кроме встроенного тонометра, как в HUAWEI WATCH D/D2, но исключается влагозащиту). При этом брутальность никуда не ушла – часы при том же дизайне стали даже тяжелее. Корпус стал еще более крепким и выдерживает погружение на глубину уже в 150 (!) метров. Да, это очень дорогие часы – цены на черную версию стартуют с 64 999 рублей, синие Ultimate 2 в расширенной комплектации стоят от 79 999 рублей. Но с учетом всех возможностей цена кажется во многом оправданной.