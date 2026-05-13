Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic от соавтора Mass Effect не станет игрой на сотни часов и обойдётся без «творчески бездушного» ИИ

Режиссёр Star Wars: Knights of the Old Republic и соавтор Mass Effect Кейси Хадсон (Casey Hudson), сейчас возглавляющий канадскую студию Arcanaut, поделился новыми деталями сюжетного ролевого экшена Star Wars: Fate of the Old Republic.
В разговоре с агентством Bloomberg Хадсон заявил, что Star Wars: Fate of the Old Republic не будет огромной RPG на сотни часов, а сделает упор на нелинейности и заделе для повторных прохождений: «Больше — не значит лучше».
«Если я жду игру, а потом узнаю, что она на 200 часов — даже если не стремлюсь её завершить, — то задумываюсь, смогу ли выбраться из первого акта за 20 часов. Многие игроки хотят проходить игры до конца», — уверен Хадсон.
Star Wars: Fate of the Old Republic создаётся без использования генеративного ИИ. Хадсон считает технологию «творчески бездушной» и «с трудом представляет», в каких областях разработки она может оказаться полезной.
Из того же материала Bloomberg выяснилось, что Arcanaut заручилась финансовой поддержкой холдинга GreaterThan Group, учреждённого экс-президентом NetEase по международным инвестициям Саймоном Чжу (Simon Zhu).
Помимо Star Wars: Fate of the Old Republic, GreaterThan Group решила поддержать разработку нового шутера от студии BulletFarm, основанной бывшим дизайнером Call of Duty Дэвидом Вондерхааром (David Vonderhaar).
Релиз Star Wars: Fate of the Old Republic ожидается на ПК и консолях до 2030 года. Обещают историю на закате Старой Республики, новаторское повествование, запоминающихся персонажей и адреналиновые сражения.
