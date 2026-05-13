Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Ol...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic от соавтора Mass Effect не станет игрой на сотни часов и обойдётся без «творчески бездушного» ИИ

Режиссёр Star Wars: Knights of the Old Republic и соавтор Mass Effect Кейси Хадсон (Casey Hudson), сейчас возглавляющий канадскую студию Arcanaut, поделился новыми деталями сюжетного ролевого экшена Star Wars: Fate of the Old Republic.

Источник изображений: Arcanaut Studios

Источник изображений: Arcanaut Studios

В разговоре с агентством Bloomberg Хадсон заявил, что Star Wars: Fate of the Old Republic не будет огромной RPG на сотни часов, а сделает упор на нелинейности и заделе для повторных прохождений: «Больше — не значит лучше».

«Если я жду игру, а потом узнаю, что она на 200 часов — даже если не стремлюсь её завершить, — то задумываюсь, смогу ли выбраться из первого акта за 20 часов. Многие игроки хотят проходить игры до конца», — уверен Хадсон.

Star Wars: Fate of the Old Republic создаётся без использования генеративного ИИ. Хадсон считает технологию «творчески бездушной» и «с трудом представляет», в каких областях разработки она может оказаться полезной.

Из того же материала Bloomberg выяснилось, что Arcanaut заручилась финансовой поддержкой холдинга GreaterThan Group, учреждённого экс-президентом NetEase по международным инвестициям Саймоном Чжу (Simon Zhu).

Помимо Star Wars: Fate of the Old Republic, GreaterThan Group решила поддержать разработку нового шутера от студии BulletFarm, основанной бывшим дизайнером Call of Duty Дэвидом Вондерхааром (David Vonderhaar).

Релиз Star Wars: Fate of the Old Republic ожидается на ПК и консолях до 2030 года. Обещают историю на закате Старой Республики, новаторское повествование, запоминающихся персонажей и адреналиновые сражения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Наконец-то никакого колеса диалогов»: новый геймплейный тизер Exodus заинтриговал фанатов Mass Effect
BioWare слишком занята, чтобы показывать новую Mass Effect
«На 100 % ещё ничего не утверждено»: Owlcat ответила на критику бета-версии The Expanse: Osiris Reborn
Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России
Теги: star wars: fate of the old republic, arcanaut studios, lucasfilm games, ролевой экшен
star wars: fate of the old republic, arcanaut studios, lucasfilm games, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия
Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic от соавтора Mass Effect не станет игрой на сотни часов и обойдётся без «творчески бездушного» ИИ 24 мин.
Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков 2 ч.
Google представила Gemini Intelligence — следующий эволюционный шаг Gemini на Android-смартфонах 2 ч.
В iOS 27 появится новый жест для вызова поиска через Dynamic Island 6 ч.
Red Hat анонсировала интегрированную ИИ-платформу Red Hat AI 3.4 11 ч.
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези 13 ч.
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России 13 ч.
OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров 14 ч.
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии 16 ч.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 17 ч.
Edge-компьютер Firefly AIBox-K3 оснащён чипом RISC-V с ИИ-производительностью до 60 TOPS 2 ч.
Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX 2 ч.
Китай запустит на Луну «кентавров» — человекоподобных роботов на колёсных шасси 2 ч.
Взрывы белых карликов-каннибалов оказались неоднородными и годами искажали картину тёмной энергии 3 ч.
Рынок материалов для производства полупроводниковых компонентов в прошлом году вырос на 6,8 % до $73,2 млрд 3 ч.
Замедление темпов роста курса акций Nvidia сократило прошлогодние доходы основателя компании на 27 % 4 ч.
Глава OpenAI заявил в суде, что Илон Маск сам поддержал идею перевода стартапа на коммерческие рельсы 4 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — забастовка намечена на 21 мая 6 ч.
Panasonic представила компактную камеру Lumix L10 с сенсором от флагмана GH7 6 ч.
Новая статья: Обзор WQHD IPS-монитора Digma Progress 27P502Q: минимум - 2026 10 ч.