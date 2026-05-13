Приложение камеры в Apple iOS 27 станет полностью настраиваемым

В ближайшем крупном обновлении Apple iOS может появиться то, чего так долго ждали любители мобильной фотографии — расширенные средства контроля над приложением «Камера», сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Приложение «Камера» в Apple iOS 27 станет «полностью настраиваемым», утверждает эксперт. Пользователи получат возможность «выбирать собственный набор элементов управления — так называемых виджетов, — которые будут располагаться в верхней области интерфейса». В исходном виде у «Камеры» будет текущий набор виджетов по умолчанию, но с iOS 27 можно будет «переключиться на расширенный набор параметров или выбирать собственные элементы».

Элементы можно будет выбирать из нового раздела «Добавить виджеты», разбитом на три категории: основные, ручные и настройки. Отдельный набор виджетов предусматривается для каждого из режимов съёмки в приложении «Камера». Приложение также получит новый режим Siri, который поможет пользоваться функциями визуального искусственного интеллекта Apple.

Обновлённая iOS 27 будет включать некоторые изменения дизайна в других приложениях, особенно в Siri — ИИ-помощник станет частью интерфейса Dynamic Island в iOS 27. Пакет функций ИИ может получить собственное приложение и интеграцию с большим количеством сторонних моделей ИИ. Новый дизайн получат приложение Image Playground и стартовая страница браузера Safari; в приложении «Погода» появится новый раздел «Условия».

Теги: apple, ios, камера
