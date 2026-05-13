Framework сообщила о стабилизации цен на оперативную память — теперь дорожают SSD

Производитель модульных ноутбуков Framework сообщил аудитории хорошую и плохую новости. Хорошая состоит в том, что в последние месяцы цены на оперативную память стабилизировались; плохая же гласит, что подорожали твердотельные накопители.

«Отмечаем, что в последние несколько месяцев стоимость памяти у поставщиков DDR5 остаётся достаточно стабильной. Мы исчерпали запасы [модулей на] 8 Гбайт, которые закупили ранее по более низкой цене, и нам пришлось скорректировать цены в сторону повышения, чтобы отразить стоимость новых модулей. Из-за дефицита памяти мы корректируем цены ровно настолько, насколько это необходимо для покрытия роста затрат. Что касается модулей большего объёма, нам удалось сохранить цены на уровне прошлого месяца», — сообщила Framework.

К сожалению, это нивелировал рост цен на накопители. Компания призналась, что почти полностью исчерпала старые запасы SSD большинства объёмов и сейчас закупает новые накопители. Поскольку поставщики продают их дороже из-за высокого спроса, Framework также намеревается повысить цены. «Что касается SSD, то, к сожалению, ситуация с ценообразованием не столь позитивна. В последние месяцы нам удавалось удерживать цены на накопители значительно ниже рыночных, продавая модули, которые были у нас на складах с 2025 года. Сейчас мы исчерпали значительную часть запасов по ряду различных объёмов модулей и начинаем закупать новые по ценам в несколько раз выше», — признался производитель.

На сегодняшний день это означает, что цены представляют собой средневзвешенное значение новых и старых запасов, то есть повышение будет незначительным, — но со следующего месяца компания будет продавать накопители уже по полной цене. Framework также начала закупать комплектующие у новых поставщиков. Ранее она приобретала SSD только у Sandisk, но теперь добавила к ним продукцию Adata и Phison — эта продукция, как утверждает производитель, проходит «тщательную проверку» на соответствие заявленным характеристикам, хотя в зависимости от модели будут наблюдаться некоторые различия, связанные с контроллерами и чипами NAND.