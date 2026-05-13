Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь

Автопроизводитель Škoda сообщил о кибератаке на его интернет-магазин и признал, что злоумышленники могли получить доступ к персональным данным клиентов. Когда именно произошла атака, в компании не уточнили, но сообщили, что обнаружили инцидент в ходе мониторинга безопасности.

Источник изображений: skoda-auto.com

Источник изображений: skoda-auto.com

Компания была вынуждена отключить магазин; злоумышленников из системы удалили. Работу с инцидентом делегировали специализированной группе экспертов по IT-криминалистке; о происшествии уведомили правоохранительные органы. Характер инцидента в Škoda также не раскрыли, поэтому трудно сказать, была ли атака связана с использованием вирусов-вымогателей, и сколько клиентов пострадали. Киберпреступники получили доступ к именам клиентов, адресам их электронной почты, а также, в некоторых случаях, к номерам их телефонов.

Была скомпрометирована информация о заказах, а также имена пользователей и пароли в системе — правда, они были захешированы. Данные банковских карт и прочая финансовая информация украдены не были, заверили в Škoda. «Технический анализ показал, что доступ к хранящимся в магазине данным был в принципе возможен. Однако из-за особенностей доступных протоколов невозможно отследить во всех подробностях, были ли данные фактически скопированы или извлечены, и в какой степени», — добавил автопроизводитель.

В компании подчеркнули, что не удалось получить доказательств, что эти данные использовались в реальных условиях. Но клиентов предупредили, что в их адрес могут осуществляться фишинговые атаки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
BitLocker взломали за 5 минут — даже на обновлённой Windows 11
Google впервые обнаружила и заблокировала ИИ-эксплойт нулевого дня для взлома 2FA
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели
ИИ сломал правила кибербезопасности — 90-дневное окно раскрытия уязвимостей теперь мертво
Теги: skoda, утечка, взлом
skoda, утечка, взлом
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь 14 мин.
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 2 ч.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 2 ч.
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ 4 ч.
Meta отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp 4 ч.
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями 4 ч.
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели 5 ч.
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 6 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 6 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 6 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 2 мин.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 12 мин.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 13 мин.
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы 21 мин.
Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro поступили в продажу в России — от 49 999 рублей 29 мин.
Иди своей дорогой, сталкер: вокруг ЦОД в России создадут зоны отчуждения 45 мин.
AMD предупредила об уязвимости в процессорах на базе Zen 2 — для EPYC Rome патчей прошивок не будет 2 ч.
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс 2 ч.
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов 3 ч.
AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache 3 ч.