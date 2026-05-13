Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Инди-разработчик попросил пользователя S...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов

Недавний релиз уютного симулятора путешествий в автодоме Outbound обернулся для разработчиков из независимой нидерландской студии Square Glade Games (Above Snakes) не самой уютной ситуацией.

Источник изображения: Square Glade Games

Источник изображения: Square Glade Games

На запуске Outbound получила в Steam около 500 «в основном положительных» отзывов (рейтинг 71 %). Автор одного из негативных откликов назвал игру «крайне поверхностной» и заявил, что она «определённо не стоит своих денег».

Разработчики Outbound посоветовали пользователю запросить возврат средств и попросили по возможности изменить или даже удалить свой негативный обзор. Скриншот предложения зафиксировали участники форума Reddit.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

Инцидент спровоцировал так называемый эффект Стрейзанд. Просьба разработчиков подтолкнула пользователей написать ещё больше негативных обзоров Outbound в Steam, чтобы показать своё недовольство.

По мнению игроков, негативные обзоры «существуют не просто так», и разработчикам не следует пытаться завысить рейтинг своих продуктов путём склонения покупателей к изменению или удалению отрицательных отзывов.

Источник изображения: Square Glade Games

Источник изображения: Square Glade Games

В ответ на развернувшуюся драму Square Glade Games принесла «искренние извинения» за выбранный подход к общению с аудиторией и пообещала впредь никогда больше не просить пользователей изменить или удалить свой обзор.

Outbound вышла 11 мая на PC (Steam, EGS), Xbox Series X и S, а 14-го числа доберётся до PS5, Nintendo Switch и Switch 2. После релиза разработчики активно улучшают игру — 13 мая проект получил патч 1.0.5.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая
Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности
Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями
Теги: outbound, square glade games, симулятор
outbound, square glade games, симулятор
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов 18 мин.
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ 42 мин.
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store 44 мин.
Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony 2 ч.
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов 3 ч.
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора 3 ч.
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь 3 ч.
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 5 ч.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 5 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 4 мин.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 11 мин.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 22 мин.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 40 мин.
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной» 2 ч.
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники 3 ч.
Аэрокосмический ИИ-стартап Aetherflux сменил имя на Cowboy Space Corporation и привлёк $275 млн на создание орбитального ЦОД 3 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 3 ч.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 3 ч.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 3 ч.