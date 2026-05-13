Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов

Недавний релиз уютного симулятора путешествий в автодоме Outbound обернулся для разработчиков из независимой нидерландской студии Square Glade Games (Above Snakes) не самой уютной ситуацией.

На запуске Outbound получила в Steam около 500 «в основном положительных» отзывов (рейтинг 71 %). Автор одного из негативных откликов назвал игру «крайне поверхностной» и заявил, что она «определённо не стоит своих денег».

Разработчики Outbound посоветовали пользователю запросить возврат средств и попросили по возможности изменить или даже удалить свой негативный обзор. Скриншот предложения зафиксировали участники форума Reddit.

Инцидент спровоцировал так называемый эффект Стрейзанд. Просьба разработчиков подтолкнула пользователей написать ещё больше негативных обзоров Outbound в Steam, чтобы показать своё недовольство.

По мнению игроков, негативные обзоры «существуют не просто так», и разработчикам не следует пытаться завысить рейтинг своих продуктов путём склонения покупателей к изменению или удалению отрицательных отзывов.

В ответ на развернувшуюся драму Square Glade Games принесла «искренние извинения» за выбранный подход к общению с аудиторией и пообещала впредь никогда больше не просить пользователей изменить или удалить свой обзор.

Outbound вышла 11 мая на PC (Steam, EGS), Xbox Series X и S, а 14-го числа доберётся до PS5, Nintendo Switch и Switch 2. После релиза разработчики активно улучшают игру — 13 мая проект получил патч 1.0.5.