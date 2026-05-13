Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam

Издательство Devolver Digital и разработчики из хорватской студии Croteam (серия Serious Sam) анонсировали The Talos Principle 3 — грандиозное завершение трилогии своих философских головоломок.

Триквел отправит игроков в странный, противоречивый мир разрушенных храмов и заброшенных научных станций, единственное место во Вселенной, где законы физики работают не так, как положено — Аномалию.

Решая всё более и более сложные головоломки, пользователи заново проживут жизнь исследователя, а вместе с ней — и историю мира, созданного человечеством. Анонс The Talos Principle 3 сопровождался загадочным тизером.

«У каждой истории есть начало, середина и конец. Рождение, жизнь, смерть. Но мы не истории», — многозначительно провозглашает закадровый голос в анонсирующем тизере The Talos Principle 3.

Игрокам предстоит изучать ход развития человеческой цивилизации через фрагменты личных воспоминаний о самых разных местах — от пустынной планеты в процессе терраформирования до садов Элизиума.

Обещают ещё более изощрённые и бескомпромиссные загадки, сочетание знакомых и совершенно новых механик, доведение игрового процесса до совершенства, самые глубинные тайны Аномалии и ответы на все вопросы.

Релиз The Talos Principle 3 ожидается в 2027 году на PC (Steam) и PlayStation 5. Судя по информации на странице в сервисе Valve, со списком локализаций разработчики пока не определились — указана поддержка лишь английского языка.