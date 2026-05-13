Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a запустила сервис Instants для обмен...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши

Компания Meta запустила новый сервис Instants, предназначенный для обмена с друзьями спонтанными фотографиями. Продукт представлен в виде встроенной функции в Instagram и как отдельное приложение для смартфонов.

Источник изображения: freestocks/Unsplash

Источник изображения: freestocks/Unsplash

Новый инструмент позволяет создавать и публиковать быстрые, мимолётные кадры из повседневной жизни пользователей, которые автоматически удаляются после просмотра. Для отправки снимков можно выбрать круг близких друзей или взаимных подписчиков. В отличие от обычных Stories, в Instants полностью отсутствует возможность редактирования изображений, а подпись необходимо добавлять до создания фотографии, отмечает 9to5Mac.

Встроенная функция расположена в правом нижнем углу раздела личных сообщений Instagram. Присланные кадры отображаются в виде небольшой стопки фотографий в сообщениях получателя. Пользователи могут ставит реакции на такие публикации, при этом все ответы направляются напрямую в личный чат. Перед отправкой система предоставляет кнопку отмены, позволяющую быстро удалить снимок, если он был сделан по ошибке.

Хотя для получателей контент после просмотра будет удалён, у автора снимки сохраняются в личном архиве на срок до одного года. В дальнейшем их можно опубликовать повторно в виде подборок в Stories. На сервис полностью распространяются правила безопасности для подростковых аккаунтов и инструменты родительского контроля.

Авторизация в программе происходит через существующую учётную запись Instagram, а контент полностью синхронизируется между двумя платформами. Новая функция уже получила глобальный релиз внутри Instagram, а отдельное приложение с сегодняшнего дня доступно для скачивания на iOS и Android в ряде избранных стран.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp
Meta✴ начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram✴
Сотрудники Meta✴ взбунтовались против ПО, следящего за движениями их мышей
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию
ЕС возьмётся за TikTok и Instagram✴ из-за «вызывающего привыкание» дизайна
Теги: me, социальные сети
me, социальные сети
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной»
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники
Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения 38 мин.
Meta запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши 2 ч.
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса 2 ч.
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam 2 ч.
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ 4 ч.
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store 4 ч.
Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony 5 ч.
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ 5 ч.
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов 5 ч.
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора 5 ч.
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года 8 мин.
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР 2 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 3 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 3 ч.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 3 ч.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 3 ч.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 4 ч.
Аэрокосмический ИИ-стартап Aetherflux сменил имя на Cowboy Space Corporation и привлёк $275 млн на создание орбитального ЦОД 5 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 5 ч.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 5 ч.