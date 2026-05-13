Meta✴ запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши

Компания Meta✴ запустила новый сервис Instants, предназначенный для обмена с друзьями спонтанными фотографиями. Продукт представлен в виде встроенной функции в Instagram✴ и как отдельное приложение для смартфонов.

Новый инструмент позволяет создавать и публиковать быстрые, мимолётные кадры из повседневной жизни пользователей, которые автоматически удаляются после просмотра. Для отправки снимков можно выбрать круг близких друзей или взаимных подписчиков. В отличие от обычных Stories, в Instants полностью отсутствует возможность редактирования изображений, а подпись необходимо добавлять до создания фотографии, отмечает 9to5Mac.

Встроенная функция расположена в правом нижнем углу раздела личных сообщений Instagram✴. Присланные кадры отображаются в виде небольшой стопки фотографий в сообщениях получателя. Пользователи могут ставит реакции на такие публикации, при этом все ответы направляются напрямую в личный чат. Перед отправкой система предоставляет кнопку отмены, позволяющую быстро удалить снимок, если он был сделан по ошибке.

Хотя для получателей контент после просмотра будет удалён, у автора снимки сохраняются в личном архиве на срок до одного года. В дальнейшем их можно опубликовать повторно в виде подборок в Stories. На сервис полностью распространяются правила безопасности для подростковых аккаунтов и инструменты родительского контроля.

Авторизация в программе происходит через существующую учётную запись Instagram✴, а контент полностью синхронизируется между двумя платформами. Новая функция уже получила глобальный релиз внутри Instagram✴, а отдельное приложение с сегодняшнего дня доступно для скачивания на iOS и Android в ряде избранных стран.