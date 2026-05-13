Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР

Южно-Африканская государственная энергокомпания Eskom объявила о запуске одного из самых необычных энергетических проектов последних лет — строительстве совместно с американо-швейцарской компанией Energy Vault промышленной гравитационной системы накопления энергии. Вырабатываемое солнечными станциями электричество будет поднимать 30-тонные блоки на высоту, и опускать их для возвращения энергии в сеть.

Объект решено строить на площадке старой угольной электростанции Hendrina в провинции Мпумаланга. Проект должен стать частью программы модернизации энергосистемы страны, которая сталкивается с хроническими перебоями электроснабжения и нуждается в масштабных накопителях для балансировки солнечной и ветровой генерации, доля которых растёт в энергобалансе страны.

Технические параметры первой установки достаточно внушительные: мощность составит 25 МВт, а ёмкость хранения энергии — 100 МВт·ч, что обеспечит около четырёх часов автономной выдачи энергии на полной мощности. Система будет построена на платформе EVx 2.0 GESS (Gravity Energy Storage System). В её основе лежит принцип преобразования электрической энергии в потенциальную: специальные подъёмные механизмы поднимают массивные композитные блоки на высоту башенной конструкции, а при необходимости блоки опускаются, вращая генераторы и возвращая электричество в сеть. В отличие от гидроаккумулирующих станций, такая технология не требует больших объёмов воды и может использовать отходы промышленного производства, включая угольные, для изготовления грузовых блоков.

Дополнительно соглашение предусматривает возможность развёртывания до 4 ГВт·ч накопителей в странах Южноафриканского сообщества развития (SADC), куда входят 16 государств региона, например Зимбабве, Мозамбик, Ангола, Ботсвана, Танзания, Замбия и другие. Инженерная концепция также предполагает локализацию части производства, передачу технологий, обучение персонала Eskom и интеграцию системы в существующую сетевую инфраструктуру.

Для Южно-Африканской Республики проект имеет стратегическое значение. Страна по-прежнему зависит от угольной генерации, а её энергосистема регулярно испытывает дефицит мощности. Гравитационные накопители способны аккумулировать избыточную энергию солнечных и ветровых станций в часы низкого спроса и быстро возвращать её в сеть при пиковых нагрузках. Если пилотная установка подтвердит расчётные характеристики — высокий ресурс, низкую деградацию и эффективность длительного хранения, — технология может стать важной альтернативой литийионным батареям для крупных сетевых объектов и ускорить энергетический переход региона к более устойчивой и низкоуглеродной модели энергоснабжения.

На сегодняшний день, похоже, аналогичный проект Energy Vault полностью реализован только в Китае. Гравитационный аккумулятор, аналогичный проекту в ЮАР по мощности и ёмкости, подключили к энергосети Китая в августе 2024 года. В том же году строительство гравитационного аккумулятора началось в США, в Техасе. Однако этот проект всё ещё не доведён до конца, и его статус остаётся неясным.