Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов

Накануне в Китай с официальным визитом прибыл президент США Дональд Трамп (Donald Trump) — он обсудит с генсеком Си Цзиньпином (Xi Jinping) множество животрепещущих вопросов, в том числе вопросы торговли и искусственного интеллекта. Трампа сопровождает значительное число руководителей крупных американских технологических компаний, а также представители других отраслей: банковской, авиационной и даже сельскохозяйственной.

Вместе с Трампом в Китай прибыли глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk), действующий глава Apple Тим Кук (Tim Cook), глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), гендиректор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon), глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra), президент Meta Дина Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick) и многие другие.

Маск, который с момента избрания Трампа на второй срок до весны минувшего года делал политическую карьеру в Вашингтоне, успел рассориться и помириться с главой государства — сейчас в Китае он явно намерен защитить позиции Tesla и завода компании в Шанхае. Тим Кук, который уйдёт с поста гендиректора Apple 1 сентября, занимал эту должность 15 лет. За это время рыночная капитализация компании выросла более чем на $3,6 трлн, сам же Кук проявил себя как искусный дипломат, особенно в период торговых войн Трампа с Китаем. Apple в значительной мере зависит от зарубежного производства. Трамп настоял на переносе производства iPhone из Китая в США, обложил продукцию компании пошлинами, но Куку удалось ценой немалых усилий минимизировать сборы. Сейчас его задача — спасти продажи iPhone в Китае.

В самом, пожалуй, непростом положении оказался Дженсен Хуанг и компания Nvidia. Она выпускает ИИ-ускорители, которые находятся под надзором Вашингтона. Белый дом разрешил поставлять в Китай модели H200, но был выдвинут рад непростых условий. Компанию обязали обеспечить достаточный объём поставок в США, а Китаю запретили ввозить более 50 % от объёма продаваемых американским клиентам чипов. Ускорители семейств Blackwell и грядущего Rubin поставлять в Китай запрещено. Ограничения на поставки технологической продукции прилетели обсудить главы Micron и Qualcomm. Вместе с руководителями технологических компаний в Пекин прилетели и финансисты, в том числе руководители BlackRock и Goldman Sachs.

Формально визит президента США и глав технологических компаний проходит как деловая поездка, но в действительности складывается впечатление, что американские бигтехи прибыли лично договариваться о доступе к китайскому рынку и смягчении ограничений. США, очевидно, будут обсуждать с китайской стороной не только пошлины, но и будущее всей технологической отрасли. Председателя КНР такое положение вещей не может не порадовать — он будет продемонстрировать «открытость к диалогу» и напомнит заокеанским партнёрам, насколько они зависят от китайского рынка и производства. Крупные технологические компании оказались перед фактом, что они тесно вплетены в большую политику: если раньше они продвигали нарративы о независимости и глобальности, то теперь их руководители прибыли в Пекин наряду с официальной дипломатической миссией. Технологии больше не вне политики.

Теги: дональд трамп, сша, китай
