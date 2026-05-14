Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно

Корпорация Microsoft добавит собственному чат-боту Copilot возможность собирать информацию со всех одновременно открытых вкладок в браузере Edge, сообщает The Verge. Это может быть удобно при сравнении нескольких товаров в интернет-магазинах или обобщения информации из нескольких источников.

Одновременно веб-обозреватель лишится прежней функции Copilot Mode, которая обладала аналогичными возможностями, но дополняла их агентскими задачами вроде полномочий по бронированию отелей от лица пользователя. Агентские функции перенесены в отдельный инструмент Browse with Copilot.

В скором времени браузер также обзаведётся другими ИИ-функциями. Например, «Study and Learn» поможет создать на основе изучаемой статьи в интернете обучающее занятие или составить интерактивный тест по её материалам. Другой ИИ-инструмент позволит на основе открытых в Edge вкладок создавать подкасты по примеру NotebookLM. При вводе текста на веб-странице автоматически подключится ИИ-ассистент, упрощающий написание текстов.

У пользователей также появится возможность предоставить Copilot доступ к своей истории посещения веб-страниц в браузере с целью более полных ответов на сопутствующие темы в будущем. Ассистент в настольной и мобильной версии обзаведётся более долговременной памятью, позволяя опираться в ответах на предыдущие запросы. Дизайн новой вкладки в интернет-обозревателе будет предусматривать поля для общения с чат-ботом, поиска и навигации по вебу, а также средство для сортировки истории браузера по категориям.

В мобильном варианте обновлённый браузер Edge получит возможность делиться снимками экрана с Copilot, чтобы обсуждать в чат-боте их содержимое. Индикацию активности Copilot компания Microsoft сделала более заметной, чтобы пользователь чётко понимал, когда сервис задействован.