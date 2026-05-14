Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах

В опытных составах на железной дороге стартовали испытания спутниковой связи проекта «Бюро 1440» — российского аналога Starlink. Это единственный способ обеспечить связью поезда дальнего следования, рассказал в интервью РБК глава владеющей оператором компании «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков.

РЖД и «Бюро 1440» совместными усилиями прорабатывают вопросы интеграции спутникового оборудования в пассажирские составы — воспользоваться связью нового поколения можно будет на следующих этапах. Чтобы интегрировать терминалы в поезд, придётся разрабатывать специальную «обвязку», рассказал господин Шелобков. Оператор заключил соглашение с РЖД летом минувшего года — согласно ему, терминалы появятся во всех составах. Это важный вопрос, подчеркнули в «Бюро 1440», потому что более 120 тыс. км железных дорог в России остаются без связи. «Вы знаете, сколько времени нет никакой связи в поезде из Москвы во Владивосток из шести с половиной дней пути? Примерно четыре дня. У нас очень большая страна, её экономически нецелесообразно покрывать оптоволокном. Поэтому, действительно, все заказчики из транспортной индустрии являются первыми потребителями такого сервиса», — пояснил глава «ИКС Холдинга».

Проект «Бюро 1440» развёртывает низкоорбитальную спутниковую группировку, аналогичную Starlink Илона Маска (Elon Musk). Несколько сотен аппаратов обеспечат покрытие по всему миру и предоставят клиентам скорости подключения до 1 Гбит/с. Первые 16 спутников должны были отправиться на орбиту в декабре 2025 года, но запуск пришлось перенести, и в «Бюро 1440» не считают это проблемой. «В мире космоса отдельные этапы могут смещаться на месяцы, но на стратегический график это не влияет. Цена ошибки в космосе слишком велика. Ты же не можешь там ничего подправить. Если у тебя ракета уже улетела, аппараты на орбите, к ним нет доступа. Ты не можешь воткнуть куда-то новый кабель и провести классические сервисные процедуры как на Земле. Если ты не готов — не лети. Это лучшее решение, которое ты можешь принять и не пожалеть», — рассказал Алексей Шелобков.

После переноса первые 16 спутников отправились на орбиту в марте этого года. Общий объём финансирования проекта составляет 430 млрд руб., из которых 25 % обеспечивает государство. Госсредства идут на принадлежащие государству ракеты и средства выведения. Затратная часть проекта не выбивается из прогнозов компании; в стране есть множество потенциальных клиентов на эти услуги, считает глава «ИКС Холдинга» — ведутся переговоры и с другими странами, но подробности пока не приводятся.