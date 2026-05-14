«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о начале поддержки технологии 5G в международном роуминге. Новая услуга охватывает самые популярные туристические направления и 80 % пользователей услуг оператора связи за рубежом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Вымпелкома».

Источник изображения: Štefan Štefančík/unsplash.com

«Связь пятого поколения работает для клиентов оператора в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Турции, Китае, Таиланде, ОАЭ, Египте, США и других странах — всего их уже больше 30», — сказано в сообщении пресс-службы оператора.

Первые коммерческие сети связи пятого поколения были запущены в 2019 году. В России ожидается начало коммерческой эксплуатации 5G в 2026 году, о чём ранее сообщали представители Минцифры РФ. Отечественные операторы связи продолжают обсуждать с регулятором возможность выделения частот для 5G без проведения аукциона при выполнении ряда требований. Речь, в том числе, об обязательствах по покрытию городов-миллионников сетями 5G до 2031 года.

Теги: 5g, билайн, сотовая связь
