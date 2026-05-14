Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России

В России значительно выросла доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования, которая в некоторых категориях достигает 80 %, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех». При этом инфраструктура российских компаний почти на 70 % полагается на зарубежное оборудование, которое требует обслуживания и ремонта.

Источник изображения: Vishnu Mohanan/unsplash.com

Согласно данным центра, основанным на тестировании 2,5 тыс. компонентов — комплектующих для систем хранения данных (СХД), модулей оперативной памяти, дисковых накопителей, батарей и других элементов без учёта инженерного и сетевого оборудования, — в 2025 году доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования в России достигла 18,2 %.

Чаще всего подделывают детали для СХД компании Dell EMC (в 22 % случаев), что объясняется их высокой распространённостью на российском рынке. Далее в антирейтинге следуют компоненты Lenovo (21 %), Cisco Systems (19 %), Hitachi Vantara (16 %) и Dell Technologies (13 %). Эксперты указали на три уровня подделок: от внешней имитации, которую можно определить по ошибкам в маркировке и материалах, до устройств с перепрошивкой, которые обычно имитируют диски для СХД, но при этом либо не функционируют с самого начала, либо быстро выходят из строя.

В «К2Тех» отметили, что после ухода западных вендоров в 2022 году объём контрафакта на рынке резко вырос, и теперь качественный сервис невозможен без тотальной проверки поставщиков. При этом спрос на такие детали продолжает расти.

Директор по развитию web-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит») Сергей Матусевич сообщил со ссылкой на данные лабораторных исследований, что в сегменте зарубежного серверного и сетевого оборудования доля контрафакта сейчас приближается к 80 %, хотя в начале 2025 её оценивали в 10–12 %. «У Dell EMC, Lenovo и Cisco в России самый большой парк оборудования, поэтому и спрос на запчасти для них самый высокий. Популярность сделала их главной мишенью теневых производителей», — сообщил он. Эксперт также отметил, что «подделки стали технически качественнее». «Отличить подделку без лабораторной проверки или нагрузочного тестирования стало практически невозможно. Это означает, что часть деталей, которые год назад отсеивались на этапе визуального контроля, сегодня попадают в инфраструктуру заказчика и проявляют себя только при сбое», — сообщил Матусевич.

В «К2Тех» прогнозируют рост количества контрафактных запчастей из-за удорожания оригинальных компонентов, а также регуляторного давления, поскольку с 27 мая вступает в силу приказ Минпромторга, который исключает из перечня разрешённого параллельного импорта компьютерную и серверную технику, СХД и накопители многих брендов, включая HP, Cisco и IBM. В связи с этим поставщики будут искать обходные пути, что всегда сопровождается увеличением количества контрафакта, говорит руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех» Сергей Стецюк.

Вместе с тем, по мнению Матусевича, в ближайшие три-пять лет ситуация на рынке может улучшиться за счёт роста доли российских производителей и «легальной альтернативы» в виде китайских вендоров.

Теги: комплектующие, россия, контрафакт, it-инфраструктура
