Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля

Исследователь в области кибербезопасности, выступающий под псевдонимом Chaotic Eclipse (или Nightmare Eclipse), демонстративно опубликовал рабочие схемы эксплуатации уязвимостей нулевого дня в Windows — одна позволяет взламывать систему шифрования BitLocker, а вторая — повышать привилегии пользователя до системных.

Источник изображений: github.com/Nightmare-Eclipse

Источник изображений: github.com/Nightmare-Eclipse

Chaotic Eclipse решился на публикацию схем атаки в знак протеста против политики Microsoft — софтверный гигант, по его словам, не раскрывает уязвимостей Windows, а просто негласно их исправляет. Первой уязвимости эксперт присвоил название YellowKey — её эксплуатация позволяет обходить защиту BitLocker, работая на Windows 11 и Windows Server 2022/2025. Она восходит к особенности реализации технологии: при работе с TPM система BitLocker автоматически расшифровывает диски, избавляя пользователя от необходимости каждый раз вводить пароль.

Чтобы обмануть систему, злоумышленник записывает на флешку или в раздел EFI подменные NTFS-транзакции в файлах FsTx, которые при переходе в режим восстановления системы WinRE и запуске оболочки с удержанием клавиши Ctrl автоматически выполняются. В результате при входе в режим восстановления гипотетический злоумышленник видит не собственно среду восстановления Windows, а интерфейс командной строки при запущенном файле «cmd.exe» — важно, что при этом диск уже расшифрован, и открыт доступ ко всем его данным.

Эксперты предположили, что защититься от этой схемы атаки можно, добавив запрос PIN-кода перед входом в режим восстановления Windows — автор эксплойта, однако, утверждает, что существует версия атаки и для такого варианта, но публиковать её его не стал. Подчёркивается также, что указанная схема взлома работает только при доступе к целевому компьютеру — выкрасть диск и расшифровать его где-то ещё не получится.

Эксплуатация уязвимости GreenPlasma позволяет любому пользователю повышать привилегии до уровня SYSTEM. Принцип атаки связан с тем, что некоторые компоненты, например, привилегированные службы и драйверы, доверяют объектам в памяти, исходя из их местоположения, и не проверяют при этом владельца этих объектов. Chaotic Eclipse не стал публиковать полную схему атаки, но уточнил, что достаточно подготовленный специалист может доработать её самостоятельно и обеспечить повышение привилегий любого пользователя до уровня SYSTEM. Эксплойт позволяет размещать в этих доверенных областях памяти собственные объекты, манипулируя данными и различными службами, в том числе драйверами в режиме ядра.

В Microsoft уже отреагировали на инцидент, пообещав в кратчайшие сроки выпустить обновления, которые закрывают эти уязвимости. «Мы также поддерживаем скоординированное раскрытие информации об уязвимостях, широко распространённую в отрасли практику, которая помогает в проведении тщательных расследований и устранении проблем до их публичного раскрытия, поддерживая как защиту клиентов, так и сообщество исследователей в области безопасности», — заявил представитель компании ресурсу BleepingComputer.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
BitLocker взломали за 5 минут — даже на обновлённой Windows 11
ИИ сломал правила кибербезопасности — 90-дневное окно раскрытия уязвимостей теперь мертво
Очередное обновление Windows сбило настройки BitLocker — данные в порядке, в отличие от нервов пользователей
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора
Теги: microsoft, windows, уязвимость
microsoft, windows, уязвимость
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС
Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал 11 мин.
Добро пожаловать в «вулнапокалипсис»: ИИ начал находить уязвимости быстрее, чем их успевают исправлять 12 мин.
Российский ответ Fallout Shelter не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода Underchoice от создателей Ex Machina 33 мин.
В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля 2 ч.
Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI 2 ч.
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 4 ч.
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов 4 ч.
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных 5 ч.
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио 5 ч.
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 5 ч.
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel 37 мин.
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний 2 ч.
Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России 2 ч.
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных 2 ч.
ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung 3 ч.
SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений 3 ч.
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России 4 ч.
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года 4 ч.
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов 4 ч.
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка 4 ч.