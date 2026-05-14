Российский ответ Fallout Shelter не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода Underchoice от создателей Ex Machina

Российская студия Targem Games (серия Ex Machina) и её издательское подразделение TG Indie объявили дату выхода симулятора смотрителя постапокалиптического убежища Underchoice в духе Fallout Shelter.

Напомним, Underchoice была официально представлена в конце января и с тех пор прошла через ряд публичных тестирований. Релиз ожидался на протяжении оставшейся части 2026 года.

Как стало известно, Underchoice поступит в продажу уже 1 июня 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером — на русском и английском языках.

По сюжету поверхность Земли стала непригодной для жизни, и люди вынуждены укрываться в подземном убежище. Снаружи царит хаос, и каждый стук в дверь может означать как спасение, так и угрозу.

Игрокам в роли смотрителя убежища предстоит вершить судьбы пришельцев (впустить или отказать), принимать сложные решения (делиться или отказывать, доверять или защищаться) и заботиться о работоспособности бункера.

Разработчики уверяют, что каждое решение является определяющим (как для жителей убежища, так и случайных гостей), создаёт уникальную историю и ведёт к одной из множества альтернативных концовок.

Обещают большое разнообразие гостей, сложные ситуации (поломки, внутренние проблемы, внешние угрозы), выживание в условиях ограниченных ресурсов (пищи, медикаментов и инструментов) и поддержку семи языков, включая русский.

Теги: underchoice, targem games, tg indie, симулятор
