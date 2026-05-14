MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу»

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 5080 16GB OC в специальном исполнении The Mandalorian and Grogu Edition по мотивам ожидаемого фильма «Мандалорец и Грогу» в рамках расширенной киновселенной «Звёздных войн».

Источник изображений: MSI

Данное коллекционное издание видеокарты будет выпущено очень ограниченным тиражом. В Европе будет доступно всего 500 экземпляров этой карты. Приобрести их можно будет только через избранных ретейлеров, а также в онлайн-магазине MSI.

В основе новинки лежит дизайн видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio, получившей специальное оформление в стиле «Мандалорца и Грогу».

«Геймеры и фанаты “Звёздных войн”, приготовьтесь улучшить свою систему с помощью особого предмета из далёкой галактики. Компания MSI с гордостью представляет свою лимитированную серию видеокарт, вдохновлённую предстоящим фильмом Lucasfilm “Звёздные войны: Мандалорец и Грогу”, который в скором времени выйдет в кинотеатрах по всему миру. В Европе будет выпущено всего 500 экземпляров этой коллекционной видеокарты, сочетающей высокую производительность в играх и культовый дизайн “Звёздных войн”», — MSI.

В комплект поставки видеокарты включена подставка в виде малыша Грогу. Задняя пластина видеокарты содержит изображения главных героев — мандалорца Дина Джарина (Din Djarin) и Грогу. При этом заднюю пластину можно кастомизировать. В комплект поставки входят четыре сменных элемента: в форме шлема мандалорца, Грогу, эмблемы Новой Республики, а также эмблемы Осколков Империи.

В европейской рознице карта появится 22 мая — в день премьеры фильма «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу». После продажи всех экземпляров карты MSI больше не будет выпускать эту модель. Стоимость карты производитель не сообщил.

Теги: msi, geforce rtx 5080, звёздные войны, видеокарта
