Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Razer представила игровой ноутбук Blade ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с производительностью настольного ПК

Компания Razer сегодня анонсировала свой самый мощный за всю историю компании ноутбук Blade 18. Новинка создана на базе процессора Intel Core Ultra 9 290HX Plus, за вывод графики отвечает ноутбучный графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 5090. Такая конфигурация обеспечивает локальное выполнение моделей ИИ, компиляцию больших кодовых баз, рендеринг видео с высоким разрешением в реальном времени, а также запуск ресурсоёмких рабочих процессов и любых современных игр.

Источник изображений: Razer

Источник изображений: Razer

По утверждению производителя, Blade 18 демонстрирует заметное повышение скорости и отзывчивости как в процессах разработки, так и в высоконагруженных игровых сценариях. Усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой и несколькими вентиляторами обеспечивает постоянную высокую производительность ноутбука в течение длительных сеансов — от выполнения моделей ИИ и рендеринга в реальном времени до соревновательных игр.

В максимальной конфигурации Razer Blade 18 базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с частотой до 5,5 ГГц. Встроенный нейронный процессор обеспечивает ускорение ИИ до 13 TOPS. Ноутбук может поставляться с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт видеопамяти и технологиями RTX AI следующего поколения.

Ноутбук оборудован ярким 18-дюймовым двухрежимным дисплеем, поддерживающим разрешение UHD+ с частотой обновления 240 Гц и FHD+ с частотой обновления 440 Гц. Дисплей обеспечивает охват до 100 % цветового пространства DCI-P3. Встроенная ИК-веб-камера с защитной шторкой имеет разрешение 5 Мп.

Коммуникационные возможности Blade 18 представлены интерфейсами Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Гбит/с. За вывод звука отвечает шестиканальная акустическая система с поддержкой стандарта THX Spatial Audio+, которая обеспечивает виртуальный объёмный звук 7.1.4 с каналами высоты через 3,5-мм разъем для наушников и виртуальный 7.1-канальный звук через встроенные динамики. Ноутбук оборудован устройством чтения карт памяти стандарта UHS-II SD.

Конфигурации с объёмом видеопамяти до 24 Гбайт поддерживают технологии Nvidia RTX AI, позволяя запускать рабочие нагрузки ИИ локально без полной зависимости от облачной инфраструктуры. По данным Razer, в процессах разработки ИИ система обеспечивает до 37 % более быстрое выполнение логического вывода языковых моделей. Blade 18 ускоряет ИИ-генерацию изображений до 2,2 раз по сравнению с аналогичными ноутбуками. Встроенный NPU дополнительно повышает эффективность, обеспечивая интеллектуальное распределение рабочей нагрузки между ЦП, ГП и выделенным оборудованием для ИИ.

Корпус Blade 18 изготавливается методом высокоточной фрезеровки из цельного блока переработанного алюминия с последующей пескоструйной обработкой и анодированием. Ноутбук поддерживает зарядку через порт USB Type-C мощностью до 100 Вт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще
Razer выпустила клавиатуру Pro Type Ergo с двумя пробелами
Игровой ноутбук Razer Blade 16 2026 получил чип Intel Core Ultra 9 386H, быструю память и порт Thunderbolt 5
В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel
Google анонсировала ноутбуки Googlebook — эволюция Chromebook с россыпью ИИ и гибридом Android и ChromeOS
Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini
Теги: razer blade, игровой ноутбук, искусственный интеллект, производительность
razer blade, игровой ноутбук, искусственный интеллект, производительность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода 50 мин.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light 2 ч.
Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий 2 ч.
По проторенной дорожке: критики вынесли вердикт Forza Horizon 6 4 ч.
Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1 4 ч.
Amazon отменила MMO по «Властелину колец», но уже взялась за новую «захватывающую» игру 5 ч.
Google урезает лимиты: некоторым новым пользователям Gmail выделяют всего 5 Гбайт вместо 15 Гбайт 5 ч.
Anthropic заявила, что ИИ уже пишет более 90 % её кода 5 ч.
Virtuozzo предложила инфраструктурную систему V/IS для ИИ, которая поможет справиться с ростом цен на ПО VMware 5 ч.
OpenAI предложила создать глобальный орган контроля ИИ с участием Китая и США 5 ч.
Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с производительностью настольного ПК 6 мин.
«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли 4 ч.
Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm 4 ч.
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу» 5 ч.
NASA раскрыло подробности грядущей лунной миссии Artemis III, которая не полетит на Луну 5 ч.
Представлен настенный корпус Portal Advanced для ПК с жидкостным охлаждением — от $499 6 ч.
Uptime Institute: сбои в дата-центрах стали реже, но значительнее 6 ч.
Intel продолжает терять рынок процессоров — AMD усилила позиции в ПК и ноутбуках 6 ч.
Cisco уволит 4 тыс. сотрудников, взамен предложив им обучение на платформе Cisco U 7 ч.
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии 7 ч.