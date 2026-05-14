Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с производительностью настольного ПК

Компания Razer сегодня анонсировала свой самый мощный за всю историю компании ноутбук Blade 18. Новинка создана на базе процессора Intel Core Ultra 9 290HX Plus, за вывод графики отвечает ноутбучный графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 5090. Такая конфигурация обеспечивает локальное выполнение моделей ИИ, компиляцию больших кодовых баз, рендеринг видео с высоким разрешением в реальном времени, а также запуск ресурсоёмких рабочих процессов и любых современных игр.

По утверждению производителя, Blade 18 демонстрирует заметное повышение скорости и отзывчивости как в процессах разработки, так и в высоконагруженных игровых сценариях. Усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой и несколькими вентиляторами обеспечивает постоянную высокую производительность ноутбука в течение длительных сеансов — от выполнения моделей ИИ и рендеринга в реальном времени до соревновательных игр.

В максимальной конфигурации Razer Blade 18 базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с частотой до 5,5 ГГц. Встроенный нейронный процессор обеспечивает ускорение ИИ до 13 TOPS. Ноутбук может поставляться с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт видеопамяти и технологиями RTX AI следующего поколения.

Ноутбук оборудован ярким 18-дюймовым двухрежимным дисплеем, поддерживающим разрешение UHD+ с частотой обновления 240 Гц и FHD+ с частотой обновления 440 Гц. Дисплей обеспечивает охват до 100 % цветового пространства DCI-P3. Встроенная ИК-веб-камера с защитной шторкой имеет разрешение 5 Мп.

Коммуникационные возможности Blade 18 представлены интерфейсами Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Гбит/с. За вывод звука отвечает шестиканальная акустическая система с поддержкой стандарта THX Spatial Audio+, которая обеспечивает виртуальный объёмный звук 7.1.4 с каналами высоты через 3,5-мм разъем для наушников и виртуальный 7.1-канальный звук через встроенные динамики. Ноутбук оборудован устройством чтения карт памяти стандарта UHS-II SD.

Конфигурации с объёмом видеопамяти до 24 Гбайт поддерживают технологии Nvidia RTX AI, позволяя запускать рабочие нагрузки ИИ локально без полной зависимости от облачной инфраструктуры. По данным Razer, в процессах разработки ИИ система обеспечивает до 37 % более быстрое выполнение логического вывода языковых моделей. Blade 18 ускоряет ИИ-генерацию изображений до 2,2 раз по сравнению с аналогичными ноутбуками. Встроенный NPU дополнительно повышает эффективность, обеспечивая интеллектуальное распределение рабочей нагрузки между ЦП, ГП и выделенным оборудованием для ИИ.

Корпус Blade 18 изготавливается методом высокоточной фрезеровки из цельного блока переработанного алюминия с последующей пескоструйной обработкой и анодированием. Ноутбук поддерживает зарядку через порт USB Type-C мощностью до 100 Вт.