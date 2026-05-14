Microsoft готовит компактный Xbox-контроллер для облачного гейминга

Инсайдеры сообщают, что Microsoft разрабатывает новый компактный контроллер Xbox для облачного гейминга Xbox. Tecnoblog опубликовал изображения и подробности устройства, которое, судя по всему, представляет собой уменьшенный контроллер со стандартной раскладкой кнопок Xbox. Источник не указан, но, похоже, это фотографии из какого-то регулирующего органа.

Судя по просочившимся изображениям, новый контроллер сохраняет привычную конфигурацию кнопок Xbox, асимметричные аналоговые стики, D-pad, бамперы и триггеры. На изображениях показаны чёрная и белая версии, что предполагает, что Microsoft подготовила как минимум два цветовых варианта. Устройство, показанное на фотографиях, помечено как прототип и не предназначено для продажи.

По данным Tecnoblog, контроллер поддерживает беспроводные протоколы Bluetooth и Wi-Fi 6 и базируется на беспроводном чипе Realtek RTL8730E с двумя ядрами ARM Cortex-A7, работающими на частоте 1,2 ГГц. Это объясняет утечку информации о контроллере — любое устройство с радиомодулем должно пройти соответствующую сертификацию. По имеющимся данным, Wi-Fi-соединение ограничено полосой пропускания 20 МГц.

Использование Wi-Fi 6 отличает новый контроллер от стандартного беспроводного контроллера Xbox, который использует фирменную беспроводную связь Xbox и Bluetooth. Модуль Wi-Fi может позволить Microsoft снизить задержки ввода для устройств облачного гейминга, но достоверная информация о планах компании пока отсутствует.

Контроллер оборудован портом USB Type-C и встроенным аккумулятором ёмкостью 500 мА·ч. На верхнем торце расположена дополнительная кнопка, которая может использоваться для сопряжения или переключения режимов. На фотографии можно заметить область с индикаторами, которая, похоже, предназначена для отображения стандартного или облачного режима использования контроллера.

Возможная дата выпуска, цена или официальное название контроллера неизвестны. Устройство в базе данных FCC пока не появилось. В отчёте оно идентифицируется как «контроллер Microsoft модели 2147».