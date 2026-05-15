Google пояснила, почему втрое урезало бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail

Google, возможно, скоро лишит всех новых пользователей бесплатного облачного хранилища объёмом 15 Гбайт. Накануне несколько пользователей сообщили, что при регистрации получили не привычные 15 Гбайт, а только 5 Гбайт в облачном хранилище. Компания подтвердила, что тестирует это нововведение.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Мы тестируем обновлённую политику хранения данных для новых учётных записей, создаваемых в отдельных регионах, которая поможет нам и дальше предоставлять высококачественные услуги по хранению данных нашим пользователям, вместе с тем поощряя пользователей повышать безопасность своих аккаунтов для восстановления данных», — заявил представитель компании ресурсу Android Authority.

Представитель Google не уточнил, в каких регионах тестируется нововведение, но жалобы пользователей поступают преимущественно из африканских стран. Если же тестирование пройдёт успешно, Google может начать выделять новым пользователям всего 5 Гбайт пространства на «Диске» как норму. Есть версия, что ей не нравится, когда регистрируют по нескольку аккаунтов, чтобы получить дополнительное место в облаке. Тем же, у кого уже есть бесплатные 15 Гбайт, вероятно, ничего не грозит.

Примечательно, что сейчас на странице поддержки компания обещает новым пользователям «до 15 Гбайт хранилища» в облаке — в датированном февралём архиве слово «до» не значилось. Это может свидетельствовать, что Google всё-таки намерена развернуть новые правила по всему миру.

Теги: google, gmail, облачное хранилище
