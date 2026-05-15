Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Дилогию VR-приключений Moss превратят в ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Дилогию VR-приключений Moss превратят в одну игру для ПК и консолей — трейлер и подробности Moss: The Forgotten Relic

Дилогия фэнтезийных приключенческих игр Moss от разработчиков из американской студии Polyarc, задумывавшаяся как эксклюзив VR-платформ, скоро получит новую жизнь на плоских экранах.

Источник изображений: Polyarc

Источник изображений: Polyarc

Polyarc анонсировала Moss: The Forgotten Relic — переосмысление Moss (2018) и Moss: Book 2 (2022) в виде одной игры за пределами VR, улучшенной для ПК и консолей. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

События Moss: The Forgotten Relic развернутся на страницах живой книги сказок. Игрокам в роли храброго мышонка по имени Куилл предстоит исследовать павшее королевство, раскрыть его секреты и столкнуться с таинственными силами.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

По сравнению с оригинальными играми Moss: The Forgotten Relic предложит улучшенную графику и производительность, новые заставочные ролики, «умную» камеру (следует за игроком) и опцию пропуска боёв.

Разработчики называют The Forgotten Relic чем-то средним между ремастером и переосмыслением. Хотя в основе лежат оригинальные Moss, приключение было тщательно адаптировано для игры на плоских экранах.

Обещают личную и эпичную сказку, вдохновлённую классическими фэнтезийными приключениями, вплетённые в окружение головоломки, множество секретов и сюрпризов, а также весь контент дополнения The Twilight Garden в комплекте.

Релиз Moss: The Forgotten Relic ожидается ближайшим летом на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Судя по информации на странице в сервисе Valve, игра получит поддержку 10 языков, но русского среди них нет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam
Лаконичный трейлер раскрыл дату выхода и цену олдскульного приключения Mina the Hollower от создателей Shovel Knight
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера»
«Выглядит сногсшибательно»: подводный геймплей в Assassin’s Creed Black Flag Resynced заворожил фанатов
Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Теги: moss: the forgotten relic, polyarc, приключенческий экшен, головоломка
moss: the forgotten relic, polyarc, приключенческий экшен, головоломка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers
Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00
Первый этап дела «Маск против Альтмана» завершён — теперь слово за присяжными 13 мин.
Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа 20 мин.
Дилогию VR-приключений Moss превратят в одну игру для ПК и консолей — трейлер и подробности Moss: The Forgotten Relic 55 мин.
«Выглядит сногсшибательно»: подводный геймплей в Assassin’s Creed Black Flag Resynced заворожил фанатов 2 ч.
Великобритания инициировала антимонопольное расследование практик лицензирования ПО в экосистеме Microsoft 2 ч.
Google пояснила, почему втрое урезало бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail 2 ч.
xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода 2 ч.
Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломать новейшую систему защиты памяти Apple 4 ч.
Вот это разворот: SAP всё же предоставит ИИ-агентов для локальных ECC и S4/HANA, но при обещании переехать в облако 5 ч.
Продажи пиратского хита Windrose за месяц в раннем доступе Steam превысили два миллиона копий 5 ч.
Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849 14 мин.
ИИ-бум превратил Kioxia в одну из самых дорогих компаний Японии — прибыль взлетела на 93 % 16 мин.
Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская SMIC зарабатывает на зрелых техпроцессах 20 мин.
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 % 25 мин.
JCB представила гоночный автомобиль Hydromax на 1200-сильном водородном ДВС — он создан для рекордов 33 мин.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 39 мин.
23 атомные бомбы в день — 9-ГВт мега-ЦОД в Юте грозит значительно повысить температуру окрестностей, если вообще будет построен 41 мин.
Cerebras провела крупнейшее IPO в США в 2026 году, получив $5,55 млрд 2 ч.
Infinix предложила скидки до 33 % на планшеты XPAD 30E 3 ч.
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день 3 ч.