Дилогию VR-приключений Moss превратят в одну игру для ПК и консолей — трейлер и подробности Moss: The Forgotten Relic

Дилогия фэнтезийных приключенческих игр Moss от разработчиков из американской студии Polyarc, задумывавшаяся как эксклюзив VR-платформ, скоро получит новую жизнь на плоских экранах.

Polyarc анонсировала Moss: The Forgotten Relic — переосмысление Moss (2018) и Moss: Book 2 (2022) в виде одной игры за пределами VR, улучшенной для ПК и консолей. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

События Moss: The Forgotten Relic развернутся на страницах живой книги сказок. Игрокам в роли храброго мышонка по имени Куилл предстоит исследовать павшее королевство, раскрыть его секреты и столкнуться с таинственными силами.

По сравнению с оригинальными играми Moss: The Forgotten Relic предложит улучшенную графику и производительность, новые заставочные ролики, «умную» камеру (следует за игроком) и опцию пропуска боёв.

Разработчики называют The Forgotten Relic чем-то средним между ремастером и переосмыслением. Хотя в основе лежат оригинальные Moss, приключение было тщательно адаптировано для игры на плоских экранах.

Обещают личную и эпичную сказку, вдохновлённую классическими фэнтезийными приключениями, вплетённые в окружение головоломки, множество секретов и сюрпризов, а также весь контент дополнения The Twilight Garden в комплекте.

Релиз Moss: The Forgotten Relic ожидается ближайшим летом на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Судя по информации на странице в сервисе Valve, игра получит поддержку 10 языков, но русского среди них нет.