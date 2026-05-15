Asus выпустила свою первую оперативную память — и сразу за $880

Компания Asus представила свой первый комплект оперативной памяти — ROG DDR5 RGB Edition 20. Продукт был анонсирован на мероприятии ROG DAY 2026 в Китае.

Источник изображений: VideoCardz / Asus

Комплект ОЗУ выполнен в дизайне, посвящённом 20-летию бренда ROG. В оформлении модулей памяти сочетаются чёрный, золотой и красный цвета. Модули были разработаны совместно с компанией Biwin, которая входит в число сертифицированных партнёров Asus по производству оперативной памяти ROG.

Первый комплект ОЗУ от Asus состоит из двух модулей ёмкостью по 24 Гбайт каждый (общий объём — 48 Гбайт). Для новинки производитель заявляет поддержку режима DDR5-6000 при таймингах CL26-36-36-76. В составе модулей используются чипы памяти SK hynix M-die с высоким потенциалом разгона.

Память ROG DDR5 RGB Edition 20 поддерживает профили разгона Intel XMP и AMD EXPO. Компания также заявляет поддержку отдельного режима разгона ROG для владельцев материнских плат ROG. Модули ОЗУ оснащены RGB-подсветкой с поддержкой синхронизации Aura Sync.

На мероприятии в Китае Asus также сообщила о запуске программы сертифицированных партнёров по производству памяти ROG Certified Memory Program. В первоначальный список партнёров вошли компании Adata, Apacer, Asgard, Biwin, Corsair, G.Skill, GeIL, Kingston, Klevv, Lexar, Silicon Power, TeamGroup, V-Color и Viper Gaming.

В Китае стоимость комплекта памяти ROG DDR5 RGB Edition 20 объёмом 48 Гбайт составляет 5999 юаней (около $880). Старт продаж ожидается в конце июня. Asus пока не подтвердила планы по глобальному запуску своих модулей ОЗУ.

Теги: asus rog, оперативная память, озу, ddr5, asus
