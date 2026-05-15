Вайбкодить теперь можно на ходу: в ChatGPT для смартфонов появился Codex

OpenAI сделала мобильное приложение ChatGPT полезнее для разработчиков, привыкших трудиться на ходу, — оно получило поддержку помощника по программированию Codex. Теперь прямо в приложении ChatGPT со смартфона можно отслеживать задачи написания кода и управлять ими.

Новая функция пока доступна в качестве предварительной версии ChatGPT на Android и iOS — пользователи приложения могут удалённо взаимодействовать с запущенными на ПК сессиями Codex. В приложении можно просматривать сгенерированный код, подтверждать команды, переключать модели ИИ, запускать новые задачи и в реальном времени отслеживать текущие рабочие процессы.

Еженедельная аудитория Codex составляет более 4 млн пользователей, сообщили в OpenAI, и теперь компания хочет сделать эти рабочие процессы менее привязанными к ПК. Новая функция, отмечает разработчик, поможет «оставаться в курсе событий из любого места», особенно если требуется что-то быстро согласовать или внести изменения, чтобы не задерживать проект. Пока функция работает только с Codex на Apple macOS, но в ближайшее время появится поддержка Windows.

За последний год OpenAI расширила возможности Codex. Первоначально это был облачный агент для написания кода, способный исправлять ошибки, отвечать на вопросы по кодовой базе и предлагать запросы на слияние (pull requests). Недавно компания добавила функцию прямого взаимодействия Codex с приложениями под macOS и многозадачность для долгосрочных проектов.