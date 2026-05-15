На смарт-очках Meta✴ Ray-Ban Display появятся сторонние приложения

Умные очки Meta✴ Ray-Ban Display отличает передовое ПО, но пока что у него есть один недостаток — чрезмерная привязка к собственным приложениям Meta✴. Вскоре этот недостаток исчезнет, потому что доступ к платформе откроют для сторонних разработчиков.

Meta✴ анонсировала несколько новых функций, в том числе возможность для разработчиков создавать собственные сервисы. Для разработки приложений используются базовые средства HTML, CSS и JavaScript — доступ к сервисам осуществляется через URL-адрес, что избавляет пользователей от необходимости скачивать приложения из магазина.

Это, предполагают в Meta✴, могут быть игры, средства навигации, руководства по приготовлению пищи, списки покупок, занятия на музыкальных инструментах и многое другое. Набор инструментов Wearables Device Access Toolkit позволяет переносить на новую платформу и существующие приложения. С ним разработчики могут использовать собственные компоненты пользовательского интерфейса: кнопки, изображения, текст и воспроизведение видео — всё это ускоряет процесс разработки.

Среди прочих новых функций значатся «нейронный рукописный ввод» для приложений Instagram✴, Facebook✴ Messenger, WhatsApp, а также других мессенджеров под Android и iOS: надев нейронный браслет, можно написать что-то в воздухе — система преобразует эти движения в текст.

В реальном времени на дисплей очков выводятся субтитры с расшифровкой звонков из WhatsApp и Facebook✴ Messenger, доступна расшифровка голосовых сообщений Instagram✴. Есть запись экрана, картинки с камеры и звука — и всё это можно выложить в соцсеть. Для навигации Meta✴ адаптировала свои пешеходные маршруты для всей территории США и крупных европейских городов, в том числе Лондона, Парижа и Рима.