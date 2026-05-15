Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Thermal Grizzly начала продавать скальпи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525

Компания Thermal Grizzly начала продажи скальпированных процессоров Intel Core Ultra 7 270K Plus. У чипов аккуратно снята теплораспределительная крышка и проведена лёгкая шлифовка кристаллов. Процессоры прошли проверку Thermal Grizzly и готовы к использованию с системами охлаждения с прямым контактом с кристаллом. Стоимость подобных чипов составляет $525,33 (включая НДС). Также придётся доплатить за доставку.

Источник изображений: Thermal Grizzly

Источник изображений: Thermal Grizzly

Core Ultra 7 270K Plus является частью серии настольных процессоров Intel Arrow Lake для материнских плат с процессорным разъёмом LGA 1851. Чип имеет 24 ядра (8P + 16E) с поддержкой 24 виртуальных потоков. Заявленная частота процессора составляет до 5,5 ГГц. Он оснащён 36 Мбайт кеш-памяти Intel Smart Cache, 40 Мбайт кеша L2 и обладает номинальным TDP 125 Вт (максимальная мощность составляет 250 Вт). Рекомендованная цена процессора на текущий момент составляет от $289 до $299. То есть Thermal Grizzly просит почти вдвое больше за взятые на себя риски, связанные со скальпированием и шлифовкой процессора.

Thermal Grizzly заявляет, что снятие крышки и использование жидкого металла в качестве термоинтерфейса при охлаждении чипа системой жидкостного охлаждения с прямым контактом водоблока с кристаллом снижает температуру процессора на величину до 22 градусов Цельсия — в зависимости от используемого контура системы жидкостного охлаждения и радиатора. Компания также предоставляет собственную гарантию на процессор, поскольку скальпирование автоматически лишает чип гарантии производителя.

Каждый скальпированный Core Ultra 7 270K Plus прошёл проверку после процедуры снятия крышки и шлифовки. В комплект поставки процессора входит USB-флеш-накопитель со скриншотами и изображениями кристаллов под микроскопом.

Thermal Grizzly предупреждает, что использование оригинальной теплораспределительной крышки со скальпированными Core Ultra 7 270K Plus строжайше запрещено. Сама крышка входит в комплект поставки, но её использование сразу лишит покупателя гарантии от Thermal Grizzly. Объясняется это тем, что разница в высоте между кристаллами процессора и оригинальной крышкой может привести к повреждению процессора.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel продолжает терять рынок процессоров — AMD усилила позиции в ПК и ноутбуках
Стали известны подробности о будущих процессорах Intel Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake и Moon Lake, которые будут выходить до 2028 года
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные процессоры Ryzen 7 9850X3D по €749 за штуку
AMD EPYC захватили рекордные 46,2 % рынка серверных процессоров — всё благодаря ИИ-агентам
AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache
В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel
Теги: arrow lake, процессор, thermal grizzly, скальпирование
arrow lake, процессор, thermal grizzly, скальпирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 %
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 45 мин.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 4 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 4 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 5 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 5 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 5 ч.
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора 5 ч.
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц 7 ч.
На смарт-очках Meta Ray-Ban Display появятся сторонние приложения 7 ч.
Крипторынок испугался ИИ-хакеров: под ударом оказался сектор DeFi с оборотом $130 млрд 7 ч.
Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends 30 мин.
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525 2 ч.
Японцы создали магнитную память на квантовых эффектах — она в 25 раз быстрее DRAM, почти не греется и не изнашивается 2 ч.
Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, а Tencent научилась обходиться малым 4 ч.
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ 5 ч.
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри 5 ч.
Уж лучше АЭС за домом, чем ЦОД: американцам разонравились дата-центры 6 ч.
Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России приблизилась к 20 % 6 ч.
MSI представила игровой монитор MAG OLED 271QPX32 — QD-OLED Penta Tandem, 1440p и 320 Гц 7 ч.
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт 9 ч.