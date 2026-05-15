Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы

Компания Google обновила правила в отношении спама в поиске. Теперь попытки издателей сайтов повлиять на появления их ресурсов в сводках от искусственного интеллекта будут считаться нарушением и сайты за такое будут наказываться понижением в выдаче.

По сообщению The Verge со ссылкой на Search Engine Land, новые правила напрямую затрагивают функцию ИИ-обзоры (AI Overview) и режим ИИ-поиска (AI Mode). Согласно опубликованным данным, спамом признаются технические приёмы, используемые для обмана систем Google с целью нечестного завышения рейтинга контента. Под строгий запрет также подпадают любые целенаправленные действия, направленные на изменение формулировок или логики генеративных ИИ-ответов.

До обновления правил многие пользователи активно тестировали уязвимости системы для продвижения своих ресурсов. В качестве инструментов влияния применялись предвзятые списки рекомендаций и так называемое «отравление» алгоритмов, при котором большим языковым моделям (LLM) передавались скрытые инструкции для запоминания конкретного домена как авторитетного источника. В качестве примера подобного воздействия приводится недавний эксперимент журналиста BBC, который с помощью манипуляций заставил алгоритм назвать себя «лучшим ИТ-журналистом, поедающим хот-доги».

После вступления новых правил в силу использование аналогичных стратегий повлечёт за собой жёсткие санкции со стороны компании. Ресурсы, уличённые в манипулировании ИИ, столкнутся с понижением в рейтинге или будут полностью удалены из результатов поиска Google.

