Зонд Mars Express показал «хаос и кратеры», образовавшиеся в результате древних наводнений на Марсе

Новые потрясающие снимки, сделанные европейским орбитальным аппаратом Mars Express, показывают суровый марсианский ландшафт, образовавшийся в результате катастрофических наводнений, которые когда-то обрушились на Красную планету миллиарды лет назад. Об этом пишет Space.com со ссылкой на отчёт Европейского космического агентства.

Впечатляющий новый снимок, опубликованный Европейским космическим агентством (ЕКА) 13 мая, демонстрирует долину Шалбатана — обширную марсианскую систему древних каналов вблизи экватора планеты, которая простирается примерно на 800 миль (1300 километров), или примерно на длину Италии. Изображение было сделано стереокамерой высокого разрешения Mars Express (HRSC), подчёркивающей то, что планетологи называют «хаотической местностью», говорится в заявлении космического агентства.

Хаотичный рельеф характеризуется растрескавшимися, беспорядочно разбросанными каменными глыбами, которые, как предполагается, образовались, когда подземный лёд растаял и вызвал обрушение поверхности над ним. В долине Шалбатана ландшафт простирается вдоль извилистых долин, образовавшихся в результате огромных наводнений, которые когда-то прошли по Марсу около 3,5 млрд лет назад.

«Такой рельеф часто встречается на Марсе и уже был запечатлён Mars Express», — говорится в заявлении ЕКА.

Исследователи полагают, что огромное количество грунтовых вод вырвалось на поверхность в результате серии катастрофических наводнений, которые устремились вниз по склону и быстро сформировали обводнённые долины, наблюдаемые сегодня. Основной канал, видимый на снимках, имеет ширину около 6 миль (10 километров) и глубину примерно 1640 футов (500 метров).

Недавние снимки также демонстрируют следы сложного геологического прошлого Марса по всему региону, что позволяет предположить: долина Шалбатана, возможно, когда-то была ещё глубже, прежде чем со временем постепенно заполнилась отложениями, пеплом и другими материалами. Считается, что тёмные сине-чёрные отложения, разбросанные по долине, представляют собой вулканический пепел, переносимый марсианскими ветрами, в то время как ударные кратеры, морщинистые хребты и изолированные горные массивы указывают на повторяющиеся циклы катастрофических наводнений, потоков лавы и эрозии, продолжавшиеся миллиарды лет.

Учёных особенно интересуют такие регионы, как долина Шалбатана, поскольку они хранят свидетельства того, что когда-то на Марсе было намного теплее и влажнее, чем сегодня. Согласно заявлению ЕКА, канал впадает в равнину Хриса — один из самых низменных регионов Марса, где, по мнению некоторых исследователей, когда-то мог существовать древний океан.

Запущенный в 2003 году аппарат Mars Express остаётся одной из самых долго работающих миссий на Марсе. Его камера высокого разрешения уже более двух десятилетий составляет цветные и трёхмерные карты Красной планеты. За время своей работы аппарат сыграл важную роль в обнаружении свидетельств водного прошлого Марса, картировании минералов, образовавшихся в воде, изучении залежей льда и даже получении данных, указывающих на возможное наличие жидкой воды под южной полярной шапкой планеты.