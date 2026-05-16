OpenAI провела очередную реорганизацию, сделав президента компании Грега Брокмана (Greg Brockman) официальным руководителем всего продуктового направления. Компания объединит ChatGPT и Codex в единую агентную платформу и сосредоточит ресурсы на разработке ИИ-агентов.

Согласно внутренней служебной записке, с которой ознакомилось издание The Verge, в условиях отсутствия директора по AGI Фиджи Симо (Fidji Simo), ушедшей в отпуск по состоянию здоровья, Брокман также возглавил направление масштабирования технологий. Параллельно операционное управление взяли на себя Джейсон Квон (Jason Kwon), Сара Фрайар (Sarah Friar) и Дениз Дрессер (Denise Dresser).

Под руководством Брокмана сформированы четыре ключевых направления. Тибо Сотто (Thibault Sottiaux) будет отвечать за ядро продукта и платформу, Ник Тёрли (Nick Turley) — за работу с корпоративными клиентами, Эшли Александер (Ashley Alexander) — за потребительские сервисы в сферах здоровья, коммерции и финансов, а Виджайе Ражи (Vijaye Raji) — за инфраструктуру, рекламу и анализ данных.

Как отмечает The Verge, реорганизация отражает масштабное перераспределение сил OpenAI в сторону ключевых источников дохода, таких как программирование и корпоративный сегмент, и отказ от вложений во второстепенные проекты. Всё это происходит в преддверии потенциального IPO в конце этого года, а также на фоне давления инвесторов.