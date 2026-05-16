С 1 июня в России впервые за 12 лет вырастут пошлины за выделение телефонных номеров для операторов связи

Минцифры объявило о повышении с 1 июня пошлин за выделение ресурсов нумерации для операторов связи. Как сообщает ведомство, решение об этом было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности, прошедшем в марте этого года. С чем связано повышение, не разъясняется.

Источник изображения: Resume Genius/unsplash.com

Предыдущее повышение пошлин на ресурсы нумерации в России прошло в 2014 году. В этот раз госпошлина за один телефонный номер увеличивается с 50 до 100 руб., за приобретение оператором кода идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи — с 3,25 млн до 6,5 млн руб. Плата за один магистральный маршрутный индекс узлов телеграфных сетей составит 70 тыс. руб., столько же оператору придётся заплатить за один код идентификации сети передачи данных.

Гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров отметил в интервью РБК, что сейчас у операторов больше номеров, чем требуется клиентам. Поэтому повышение никак не отразится на их бюджете, пока не возникнет необходимость в покупке дополнительных номеров. По мнению эксперта, гораздо большее влияние в ближайшей перспективе на рынок будут оказывать увеличение с 2025 года до 2 % сбора в резерв универсального обслуживания, ужесточение условий ведения деятельности и налоговая реформа.

Вместе с тем эксперты считают, что в связи с предстоящим повышением пошлин операторам необходимо провести аудит и определиться с дальнейшими планами, чтобы успеть до повышения цен докупить необходимое количество номеров. При этом им будет необходимо более тщательно подойти к планированию динамики клиентской базы, поскольку существует риск потерь, если, например, купить слишком много номеров до изменения цен или если не закупиться в достаточной мере.

Теги: минцифры россии, пошлина, мобильная связь, россия
