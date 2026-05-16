ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium

Лондонская студия ZA/UM, в 2019 году выпустившая культовый детектив Disco Elysium, в преддверии скорого релиза устроила новую демонстрацию своей психоделической шпионской ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies.

Напомним, игрокам достанется роль гениальной шпионки с тяжёлым прошлым Хершел Уилк (прозвище Каскад), которая по возвращении в город Портофиро должна собрать старую команду и спасти её участников или «снова сжечь всё дотла».

Презентация включала 12 минут игрового процесса Zero Parades: For Dead Spies с комментариями разработчика. Каскад нужно оторваться от преследователя — ZA/UM показала один из возможных вариантов развития событий.

Кроме того, в рамках шоу рассказали о способностях Хершел и противоборствующих фракциях в мире игры, а также продемонстрировали возможности разных архетипов (кинетик, харизматик, аналитик) на примере прохождения одного и того же задания.

Наконец, на презентации представили музыкальный клип на песню Cover the Moon от внутриигровой суперзвезды Ultra Violeta и расширение для Twitch, которое позволит следить за информацией о персонаже и голосовать за выбор в диалогах.

Прошедшая демонстрация Zero Parades: For Dead Spies продлилась 16 минут и доступна для просмотра как на английском (см. видео выше), так и полностью на русском языке (озвучка, игра).

Zero Parades: For Dead Spies поступит в продажу 21 мая для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) по цене $40, а к концу 2026 года доберётся до PS5. Заявлен текстовый перевод на русский язык.