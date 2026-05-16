Сегодня 16 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Pa...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium

Лондонская студия ZA/UM, в 2019 году выпустившая культовый детектив Disco Elysium, в преддверии скорого релиза устроила новую демонстрацию своей психоделической шпионской ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies.

Источник изображений: ZA/UM

Источник изображений: ZA/UM

Напомним, игрокам достанется роль гениальной шпионки с тяжёлым прошлым Хершел Уилк (прозвище Каскад), которая по возвращении в город Портофиро должна собрать старую команду и спасти её участников или «снова сжечь всё дотла».

Презентация включала 12 минут игрового процесса Zero Parades: For Dead Spies с комментариями разработчика. Каскад нужно оторваться от преследователя — ZA/UM показала один из возможных вариантов развития событий.

Кроме того, в рамках шоу рассказали о способностях Хершел и противоборствующих фракциях в мире игры, а также продемонстрировали возможности разных архетипов (кинетик, харизматик, аналитик) на примере прохождения одного и того же задания.

Наконец, на презентации представили музыкальный клип на песню Cover the Moon от внутриигровой суперзвезды Ultra Violeta и расширение для Twitch, которое позволит следить за информацией о персонаже и голосовать за выбор в диалогах.

Разработчики также анонсировали линейку одежды по Zero Parades

Разработчики также анонсировали линейку одежды по Zero Parades

Прошедшая демонстрация Zero Parades: For Dead Spies продлилась 16 минут и доступна для просмотра как на английском (см. видео выше), так и полностью на русском языке (озвучка, игра).

Zero Parades: For Dead Spies поступит в продажу 21 мая для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) по цене $40, а к концу 2026 года доберётся до PS5. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый трейлер психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies в духе Disco Elysium показал тяготы и лишения шпионской жизни
Новый трейлер раскрыл дату выхода шпионской ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies в духе Disco Elysium
«Вдвое меньше, но вдвое лучше»: ZA/UM не считает Zero Parades: For Dead Spies сиквелом или духовным наследником Disco Elysium
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора
Теги: zero parades: for dead spies, za/um, ролевая игра
zero parades: for dead spies, za/um, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Зря потраченные деньги и время»: Forza Horizon 6 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном среди игр серии
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Японцы создали магнитную память на квантовых эффектах — она в 25 раз быстрее DRAM, почти не греется и не изнашивается
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 2 ч.
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 14 ч.
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 14 ч.
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 15 ч.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 18 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 18 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 19 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 19 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 19 ч.
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора 20 ч.
Apple тестирует производство чипов для iPhone на мощностях Intel 3 ч.
Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia 3 ч.
Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице 4 ч.
Tesla сняла гриф секретности с отчётов о ДТП с участием своих роботакси 6 ч.
ArXiv запретила учёным загружать статьи, сгенерированные нейросетями — за это предусмотрен бан на один год 6 ч.
DJI анонсировала в Каннах карманную кинокамеру Osmo Pocket 4P 13 ч.
OpenAI перестраивается вокруг ИИ-агентов в рамках подготовки к IPO — ChatGPT и Codex объединят в единую платформу 14 ч.
Зонд Mars Express показал «хаос и кратеры», образовавшиеся в результате древних наводнений на Марсе 14 ч.
Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends 15 ч.
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525 16 ч.