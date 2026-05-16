Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11

В одной из выпущенных недавно тестовых сборок Windows разработчики реализовали несколько долгожданных нововведений. Речь о возможность менять положение панели задач и размер меню «Пуск». На данном этапе эти нововведения доступны участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Experimental.

Источник изображений: Microsoft

Microsoft впервые анонсировала возможность изменения положения панели задач в марте этого года. Теперь же у инсайдеров появилась возможность размещения этого элемента пользовательского интерфейса внизу, вверху, слева или справа. Реализована возможность выравнивания значков на панели задач.

Пользователь может открывать меню «Пуск», независимо от того, в каком месте расположена панель задач. Разработчики добавили возможность уменьшения размера панели задач, что может быть полезным для устройств с небольшими экранами. В дополнение к этому можно выбрать макет меню «Пуск» малого или большого размера.

Макет меню «Пуск» будет проще настроить благодаря новым переключателям, которые позволяют скрывать или раскрывать разделы «Закреплённые», «Рекомендуемые» и «Все». В дополнение к этому раздел «Рекомендуемые» будет переименован в «Недавние», чтобы лучше отражать содержимое. Пользователь также сможет скрыть своё имя и изображение профиля из меню «Пуск», что может оказаться полезным, например, при демонстрации экрана во время презентации.

Эти нововведения в ближайшие недели будут внедряться в бета-версиях Windows 11 на канале Experimental. Когда они могут появиться в стабильных сборках операционной системы, пока неизвестно.

Теги: windows 11, microsoft, операционная система, панель задач, меню пуск
