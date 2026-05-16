Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт

Figure AI сообщила, что в ходе тестирования человекоподобные роботы компании отработали более 24 часов в режиме непрерывной автономности. Вместо изначально запланированного восьмичасового теста эксперимент с тремя роботами перерос в круглосуточный процесс сортировки небольших посылок без контроля со стороны человека. Компания вела трансляцию этого процесса в интернете, а зрители дали роботам прозвища Боб, Фрэнк и Гэри.

«Нашей первоначальной целью был восьмичасовой цикл работы. После того, как вчера не прошло ни одного сбоя, мы решили продолжить. Сейчас мы преодолели отметку в 24 часа непрерывной автономной работы без сбоев. Это неизведанная территория», — написал в соцсети X основатель и генеральный директор Figure AI Бретт Адкок (Brett Adcock).

По данным Figure AI, человекоподобные роботы уже отсортировали более 28 тыс. посылок, поддерживая скорость работы, близкую к скорости работы людей. Прямая трансляция привлекла внимание людей, многие из которых с интересом наблюдали за сортировкой посылок после того, как процесс тестирования продлился более восьми часов. В компании отметили, что роботы успешно обнаруживают штрих-коды на посылках, перемещая их на нужные конвейерные ленты, используя бортовые камеры и алгоритмы на базе искусственного интеллекта.

В сообщении сказано, что человекоподобные роботы выполнят все действия самостоятельно, используя нейросеть Helix-02, которая функционирует локально. В компании подчеркнули, что весь процесс полностью автономный и роботы ни в какой момент времени не управлялись удалённо. «Нет телеуправления — каждое действие исходит непосредственно от Helix-02», — заявил Адкок.

Также было сказано, что в случае, если робот сталкивается с незнакомой ситуацией или трудностями, ИИ-алгоритм может перезапустить систему для возобновления работы без вмешательства человека. Роботы могут самостоятельно покидать рабочие места для технического обслуживания в случае появления проблем с программным или аппаратным обеспечением. Если это происходит, и один робот на некоторое время покидает своё место, то его операции выполняет другой робот для того, чтобы процесс не прерывался.

Figure AI планирует выпускать своих роботов серийно. В настоящее время компания контактирует с Tesla, Agilty Robotics и Apptronik с целью коммерциализации человекоподобных роботов для складских помещений, заводов и др.