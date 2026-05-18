Обзор Intel Core Ultra 7 270K Plus — лучший Arrow Lake за полцены

Десктопные процессоры Arrow Lake присутствуют на рынке уже полтора года, но, откровенно говоря, вспоминают об их существовании нечасто. Семейство откровенно разочаровало: несмотря на обилие технологических новшеств, заметных преимуществ для конечного пользователя оно почти не принесло. Представляя это семейство осенью 2024 года, Intel обещала рывок по энергоэффективности и переход на более прогрессивную архитектуру, но по факту мы получили процессоры, которые лишь незначительно быстрее Raptor Lake в приложениях и при этом уступают им в играх.

В результате до недавних пор интерес к представителям серии Core Ultra 200S был сугубо теоретический. В них действительно сильно поменялась архитектура ядер, что принесло заметный рост IPC, однако видно это преимущественно в синтетических тестах. Ещё сильнее изменилось внутреннее строение — Arrow Lake стали первыми для Intel процессорами с тайловым дизайном, в состав которых впервые вошли кристаллы, изготовленные по «тонкому» 3-нм техпроцессу. Но и это принесло больше минусов, чем плюсов. Процессоры и правда стали экономичнее, но разнесение функциональных узлов по четырём кристаллам привело к значительному увеличению задержек при работе с памятью. И это стало очень серьёзной проблемой, довлеющей над любыми Core Ultra 200S первой волны, что прямо отразилось на их продажах. Например, если судить по данным Amazon, то на один проданный процессор под LGA1851 до недавних пор приходилось 10–15 реализованных процессоров AMD для Socket AM5.

Поэтому желание Intel провести перезапуск провалившегося семейства вполне понятно. И вышедшие в конце марта обновлённые модели Core Ultra 200S Plus — это как раз результат проведённой модернизации. Формально производитель преподносит новые модели как «рефреш» первоначального семейства, но в данном случае речь идёт о чём-то большем, поскольку они отличаются от предшественников не только слегка увеличенной тактовой частотой. Помимо этого, Intel подкинула новинкам дополнительных E-ядер, увеличила частоты внутренних шин и обеспечила поддержку более быстрой памяти. Вдобавок была существенно пересмотрена ценовая политика. Таким образом, Intel попыталась полностью переупаковать весь дизайн настольных Arrow Lake, чтобы сделать эти процессоры привлекательнее в глазах потребителей. Фактически произошёл сдвиг парадигмы: теперь Intel продвигает Core Ultra 200S Plus не как флагманские процессоры нового поколения, а как универсальные CPU с выгодным соотношением цены и возможностей.

Семейство переосмысленных Arrow Lake оказалось крайне немногочисленным. В него вошли две модели: Core Ultra 7 270K Plus с ядерной формулой 8P+16E за $300 и Core Ultra 5 250K Plus с ядерной формулой 6P+12E и ценой $200. В этом обзоре речь пойдёт о первом варианте, который, исходя из характеристик, максимально близок к флагманскому Core Ultra 9 285K с вдвое более высокой стоимостью. И такая перемена в позиционировании действительно многое меняет: теперь прямыми конкурентами этого процессора будут не игровые Ryzen 7 9800X3D/9850X3D и не 16-ядерный Ryzen 9 9950X, а варианты, стоящие на ступеньку ниже.

Именно с этими вводными мы и будем тестировать Core Ultra 7 270K Plus, который авансом так и хочется назвать «первым вменяемым Arrow Lake». Однако не будем забегать вперёд, тем более что, не имея на руках результатов тестов, нельзя сказать, насколько эффективной оказалась выполненная Intel «работа над ошибками». Ведь теоретически возможен и совсем другой вариант, что новые Core Ultra 200S Plus — не попытка исправить провалившийся продукт, а банальная распродажа остатков по сниженным ценам. Тем более что сама платформа LGA1851 в 2026 году выглядит уже довольно спорным фундаментом для сборки системы, поскольку развиваться дальше она уже не будет, а в самом начале следующего года её сменит платформа LGA1954 с процессорами Nova Lake.

⇡#Подробнее о Core Ultra 7 270K Plus

Изначально предполагалось, что в обновлённое семейство Core Ultra 200S Plus войдёт три процессора — по одному представителю серий Core Ultra 9, 7 и 5. Но в конечном итоге от выпуска флагманской модели Intel отказалась. Поэтому старшим вариантом среди обновлённых Arrow Lake стал наш сегодняшний герой — Core Ultra 7 270K Plus.

Глядя на его характеристики, нетрудно понять, почему так и не вышел условный Core Ultra 9 290K Plus. Максимально возможное для Arrow Lake число ядер — 8P+16E — предлагает и Core Ultra 7 270K Plus, поэтому процессор более высокого класса мог бы отличаться от него лишь повышенными тактовыми частотами, что выглядит довольно скромным преимуществом и не вписывается в общую логику семейства Core Ultra 200S Plus.

А эта логика такова, что обновлённые Arrow Lake должны быть лучше предшественников не только традиционным для всех «рефрешей» признаком — немного возросшими тактовыми частотами, но и ещё одним важным дополнением — увеличенным числом E-ядер. Именно поэтому Core Ultra 7 270K Plus по ядерной формуле, по сути, забрался на уровень Core Ultra 9: раньше у представителей серии Core Ultra 7 предусматривалось восемь P-ядер и двенадцать E-ядер, но теперь за счёт добавления ещё одного четырёхъядерного кластера Skymont число E-ядер выросло до шестнадцати. Соответственно, это привело и к росту L3-кеша, объём которого у Core Ultra 7 270K Plus достиг 36 Мбайт — как и у Core Ultra 9 285K.

В приведённой ниже таблице мы сопоставили характеристики всех основных Arrow Lake, относящихся к оверклокерской K-серии, и из неё видно, насколько новый Core Ultra 7 270K Plus похож на старый Core Ultra 9 285K и как сильно он отличается от своего прямого предшественника Core Ultra 7 265K.

Ядра Частота P-ядер, ГГц Частота E-ядер, ГГц L2-кеш, Мбайт L3-кеш, Мбайт TDP, Вт Макс. потреб., Вт Цена Core Ultra 9 285K 8P+16E 3,7-5,7 3,2-4,6 40 36 125 250 $589 Core Ultra 7 270K Plus 8P+16E 3,7-5,5 3,2-4,7 40 36 125 250 $299 Core Ultra 7 265K 8P+12E 3,9-5,5 3,3-4,6 36 30 125 250 $394 Core Ultra 5 250K Plus 6P+12E 4,2-5,3 3,5-4,7 30 30 125 159 $199 Core Ultra 5 245K 6P+8E 4,2-5,2 3,6-4,6 26 24 125 159 $309

Кажется, что, несмотря на соответствие в ядерной формуле, Core Ultra 9 285K всё ещё выигрывает у Core Ultra 7 270K Plus с точки зрения тактовой частоты P-ядер. Однако тут нужно иметь в виду, что частота 5,7 ГГц у старого Core Ultra 9 обеспечивается технологией Thermal Velocity Boost, которая ставит частоту в зависимость от текущей температуры CPU и не гарантирует достижения предельного значения. У Core Ultra 7 270K Plus поддержки этой технологии нет в принципе, а максимум в 5,5 ГГц достигается на «предпочтительном» ядре, определяемом механизмом Turbo Boost Max Technology 3.0, без каких-то дополнительных условий. К тому же Core Ultra 7 270K Plus обещает рекордную частоту E-ядер, которая доходит вплоть до 4,7 ГГц.

Более того, если разложить реально наблюдаемые частоты Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 9 285K по нагрузкам различной интенсивности (мы для этого используем Cinebench R23 с ограничением количества задействуемых потоков), то выяснится, что преимущество флагмана проявляется лишь в случае однопоточной работы, когда он разгоняется до 5,7 ГГц. При этом в многопоточных сценариях частоты процессоров либо одинаковы, либо Core Ultra 7 270K Plus имеет 100-МГц преимущество, которое распространяется не только на E-, но и на P-ядра. Иными словами, хотя это и выглядит нелогично, на практике новый Core Ultra 7 превосходит по базовым характеристикам не только Core Ultra 7 265K, но и во многих случаях флагманский и более дорогой Core Ultra 9 285K.

И одними только частотами ядер это преимущество не ограничивается. В своих маркетинговых материалах Intel также указывает, что в обновлённых Arrow Lake появилась поддержка более быстрой DDR5-7200 памяти. Впрочем, здесь речь идёт лишь о валидации. По сути, такая память без проблем работала и со старыми Core Ultra 200S, и даже с Raptor Lake при условии использования материнской платы с качественной разводкой слотов DIMM.

Но есть и более важные изменения: в новых Arrow Lake компания Intel приложила усилия к нейтрализации недостатков тайловой архитектуры, которые отрицательно сказывались на латентности подсистемы памяти. Конструкция всех этих процессоров предполагает, что процессорные ядра и контроллер памяти располагаются в разных кремниевых кристаллах — 3-нм вычислительном тайле и тайле SoC, выпускаемом по 6-нм технологии, соответственно. Каждый из этих кристаллов имеет собственную внутреннюю систему соединений для передачи данных, а стыкование этих интерфейсов реализуется ещё одной «межкристальной» шиной Die-to-Die (D2D). В результате получается, что данные, проходя от процессорного ядра до контроллера памяти, передаются последовательно через три принципиально разных интерконнекта. Сначала через кольцевую шину вычислительного тайла, которая объединяет в единую систему P-ядра, кластеры E-ядер и кеш-память третьего уровня. Потом через межкристальную шину D2D. А затем через используемую внутри SoC шину Fabric/NGU, которая отвечает за соединение всех внеядерных элементов Arrow Lake.

В процессорах Core Ultra 200S первой волны все эти шины работали на различных частотах: кольцевая шина использовала частоту 4,0 ГГц, шина D2D — 2,1 ГГц, а шина внутри SoC — 2,6 ГГц. Проблемы возникали уже из-за самого факта прохождения данных через несколько разнотипных шин, а их работа на разных частотах добавляла задержки согласования и дополнительно усугубляла ситуацию. К тому же и сам контроллер памяти Arrow Lake использует собственную частоту, которая, как правило, равна половине частоты работы модулей DIMM (в режиме Gear 2).

В новых Core Ultra 200S Plus в частотах всех этих шин порядка стало явно больше. Во-первых, Intel синхронизировала шины D2D и Fabric/NGU между собой. А во-вторых, повысила их частоты до 3,0 ГГц, то есть на 42 % в первом случае и на 15 % — во втором.

Core Ultra 200S (-K) Core Ultra 200S Plus Частота Ring/LLC 4000 МГц 4000 МГц Частота D2D 2100 МГц 3000 МГц Частота SoC Fabric/NGU 2600 МГц 3000 МГц Поддержка памяти До DDR5-6400 До DDR5-7200

И всё это возымело довольно заметный эффект. Конечно, латентность при обращении к памяти не сократилась до значений, присущих Raptor Lake, где контроллер памяти находится в одном кристалле с вычислительными ядрами и связан непосредственно с кольцевой шиной. Но если сравнивать практическую задержку памяти у Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 9 285K, то она уменьшилась примерно на 7 % и, по данным Aida64, достигла величины порядка 82 нс в случае использования DDR5-7200.

Таким образом, определённого прогресса в исправлении схемы работы с памятью Intel достигла, но хотелось бы напомнить, что это — лишь начало большого пути, поскольку латентность Core i9-14900K при работе с такой же памятью более чем на четверть ниже.

Впрочем, довольно очевидно, что проблема с задержками носит конструктивный характер, и целиком исправить её можно, только серьёзно переделав строение всего процессора. Такая переделка ожидается лишь в следующем поколении CPU, а то, что сделано в Core Ultra 200S Plus, это лишь экстренные меры, возможные без вмешательства в кремний, менять который на пороге завершения жизненного цикла семейства Arrow Lake компания Intel, очевидно, не захотела.

Более того, в основе Core Ultra 7 270K Plus лежит тот же самый степпинг вычислительного кристалла B0, что используется в представителях первоначальной части семейства. И это означает, что увеличение частот шин — банальный разгон внеядерной части CPU, который не имеет под собой фундамента в виде каких-то корректив на уровне полупроводниковых кристаллов. Примерно то же самое для процессоров Core Ultra 200S первой волны предлагает технология Intel 200S Boost, а теперь такой разгон стал доступен сразу «из коробки».

⇡#Программные «костыли»

Дополнительные E-ядра и разгон внутренних шин — это ещё не весь список нововведений, которые принесли с собой процессоры Core Ultra 200S Plus. Помимо изменений на аппаратном уровне, к этим процессорам прилагаются ещё и новые программные оптимизации, объединённые в пакет Intel Platform Performance Package (iPPP). Он включает в себя два основных компонента, предназначенных для повышения производительности за счёт более рационального задействования ресурсов процессора: Intel Application Optimization (APO) и Intel Binary Optimization Tool (iBOT).

Первый элемент iPPP, APO, новинкой в действительности не является. Этот инструмент Intel начала продвигать ещё во времена господства процессоров Core 14-го поколения. Изначально технология APO задумывалась как расширение возможностей Thread Director — аппаратного механизма, который подсказывает Windows, какие потоки лучше отправлять на P-ядра, а какие — на E-ядра. Но если Thread Director передаёт свои рекомендации планировщику ОС, исходя из наблюдений за характером исполняемого процессором кода в реальном времени, механизм APO действует поверх штатного планировщика Windows — он активирует заранее подготовленные профили распределения нагрузки для конкретных приложений и игр. В этих профилях Intel может жёстко задавать правила распределения потоков между разнотипными ядрами, например ограничивать использование части E-ядер или менять приоритеты отдельных потоков.

Впрочем, работает эта технология очень избирательно: утилита, управляющая применением APO, предлагает лишь три десятка профилей, относящихся преимущественно к старым играм. При этом реальной отдачи от APO не так много — в большинстве случаев прирост производительности не превышает единиц процентов, и совсем неудивительно, что широкого распространения эта технология не нашла. Хотя она поддерживалась в том числе и в процессорах Arrow Lake первой волны, пользователи её чаще просто игнорировали.

Тем не менее с выходом семейства Core Ultra 200S Plus компания Intel продолжила развивать программные оптимизации и спустилась с ними на уровень ниже. Новая технология iBOT уже не только вмешивается в распределение потоков, но и буквально занимается изменением исполняемого бинарного кода. Осмысленность этого компания объясняет тем, что огромный объём существующего программного обеспечения компилировался под старые варианты x86-архитектуры и не учитывает особенностей актуальных Arrow Lake. Механизм iBOT призван бороться с этим: он в реальном времени анализирует исполняемый код и в отдельных случаях применяет к его участкам низкоуровневые оптимизации, адаптирующие его под микроархитектуру ядер Lion Cove и Skymont.

Intel почти не раскрывает технических деталей работы iBOT, однако, судя по имеющейся информации, технология способна переупорядочивать инструкции, изменять выравнивание кода, оптимизировать ветвления и подменять отдельные кодовые последовательности, что в конечном счёте должно повышать эффективность работы исполнительных блоков процессора.

Управление iBOT происходит через ту же самую утилиту APO, но нужно иметь в виду, что на данный момент эта технология поддерживается исключительно в Core Ultra 200S Plus (естественно, по маркетинговым, а не по техническим причинам) и только для фиксированного списка приложений, который включает дюжину игр и бенчмарк Geekbench 6.

Все практические демонстрации эффекта, который даёт использование технологий, входящих в пакет iPPP, обычно проводят на игре Shadow of the Tomb Raider, вышедшей в 2018 году. В этом случае прирост производительности от применения комплекса APO + iBOT в процентном выражении, как утверждает Intel, достигает двузначных значений. Однако мы решили посмотреть, как обстоит дело с более современными играми, благо в нашем тестовом наборе есть сразу три тайтла, для которых заявлена поддержка и APO, и iBOT: Assassin’s Creed Mirage, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy. На диаграмме ниже показано, как меняется производительность в этих играх при включении разработанных Intel программных оптимизаций.

Полученные результаты показывают, что APO помогает в деле увеличения производительности крайне слабо. В одном случае из трёх мы увидели рост FPS на 1 %, при этом в двух других ситуациях включение APO привело к малозаметному, но всё-таки снижению частоты кадров. Что касается iBOT, то эта технология как будто более эффективна, но рост производительности всё равно ограничивается величинами до 4 %, и есть он далеко не всегда. Так, в Hogwarts Legacy средняя частота кадров оказывается выше, если никакие оптимизации из состава iPPP попросту не активировать.

В конечном счёте вся эта экосистема программных оптимизаций больше похожа на не слишком убедительную демонстрацию концепции, чем на действительно зрелый инструмент, готовый к массовому применению. Эффективность механизмов APO и iBOT сильно ограничена небольшим списком поддерживаемого ПО, быстрое расширение которого находится под большим вопросом. Например, та же APO существует уже несколько лет, но за всё это время Intel так и не удалось превратить её в действительно широко используемый инструмент оптимизации именно по причине крайне вялого расширения списка профилей. И нет никаких причин рассчитывать, что с iBOT компания будет вести себя активнее. Поэтому на данном этапе рассматривать пакет iPPP и входящие в него технологии APO и iBOT как серьёзный фактор при выборе процессора едва ли стоит. Тем более что прирост производительности, как показывают тесты, крайне незначителен.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Выпуская Core Ultra 7 270K Plus, Intel выбрала неожиданно агрессивное ценовое позиционирование и установила рекомендованную стоимость новинки на уровне $300. Фактически это означает, что CPU с конфигурацией, близкой к Core Ultra 9 285K, компания предлагает по цене существенно более простых моделей. По официальному прайс-листу Core Ultra 7 270K Plus оказался даже дешевле обычного Core Ultra 7 265K и лишь немногим дороже Core Ultra 5 245K.

Однако реальная рыночная ситуация несколько сложнее. Из-за ограниченной доступности новых процессоров и одновременно слабого спроса на платформу LGA1851 в рознице Core Ultra 7 270K Plus фактически попал в одну ценовую категорию с Core Ultra 7 265K, Core i7-14700K, Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7800X3D. Именно эти процессоры и станут его основными соперниками в сегодняшнем тестировании.

Впрочем, ограничиваться только прямыми ценовыми конкурентами в данном случае было бы не совсем правильно. По конфигурации ядер и рабочим частотам Core Ultra 7 270K Plus во многом приблизился к старшим моделям Intel, а сама идея этой модели явно заключается в том, чтобы предложить производительность флагманского уровня в более массовом ценовом сегменте. Поэтому для полноты картины вместе с ним мы протестировали ещё несколько процессоров более высокого класса: Core Ultra 9 285K, Core i9-14900K, Ryzen 9 9950X и Ryzen 7 9800X3D. Это позволит оценить не только положение Core Ultra 7 270K Plus среди прямых конкурентов, но и то, насколько близко он смог подобраться к полноценным флагманам Intel и AMD.

В результате в составе тестовых систем был задействован следующий набор комплектующих:

Процессоры: AMD Ryzen 9 9950X (Granite Ridge, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9800X3D (Raphael, 8 ядер, 4,7-5,2 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 7800X3D (Raphael, 8 ядер, 4,2-5,0 ГГц, 96 Мбайт L3); Intel Core Ultra 9 285K (Arrow Lake, 8P+16E-ядер, 3,7-5,7/3,2-4,6 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 270K Plus (Arrow Lake, 8P+16E-ядер, 3,7-5,5/3,2-4,7 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 265K (Arrow Lake, 8P+12E-ядер, 3,9-5,5/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3); Intel Core i9-14900K (Raptor Lake, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core i7-14700K (Raptor Lake Refresh, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790); MSI MPG X870E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X870E).

Память: 2 × 24 Гбайт DDR5-7200 SDRAM (G.Skill Trident Z5 RGB F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформе LGA1851 выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-7200 с таймингами 36-46-46-115. В платформе LGA1700 для подсистемы памяти выбирался режим DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 память работала в синхронном режиме DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Процессоры тестировались с паспортными ограничениями по потреблению и стандартным профилем производительности. Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.32.8853 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 15.1.1 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic 1.0.0, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 5.1.1 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 20.3.2 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 2.0.0.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.14.31) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 5.2.0 Alpha.

Stockfish 18.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 4.0.1 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video 1.4.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Используется встроенный бенчмарк по всем моделям на исходном видео 768×576 (PAL).

X264 165 r3222 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 r13309 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Battlefield 6. Настройки графики: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Upscaling Technique = Off, Future Frame Rendering = Off.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Из всего сказанного выше явственно следует, что Core Ultra 7 270K Plus вряд ли будет сильно отличаться по производительности от Core Ultra 9 285К. У этих процессоров одинаковая микроархитектура, равное число ядер, нет разницы в объёме кеш-памяти и довольно близкие тактовые частоты. Поэтому синтетические тесты могут хорошо показать, какое место Core Ultra 7 270K Plus может занять в сложившейся линейке Arrow Lake.

Так, в однопоточных тестах Core Ultra 7 270K Plus показывает очень схожие результаты с флагманской моделью. Те есть, несмотря на то что новый Core Ultra 7 отстаёт по максимальной частоте в турборежиме от Core Ultra 9 285К, улучшения в частоте внутренних шин вполне компенсируют эту 200-МГц разницу.

В многопоточных тестах результаты интереснее. Здесь Core Ultra 7 270K Plus уже заявляет о себе как о самом быстром представителе семейства Arrow Lake, обгоняя Core Ultra 9 285К более чем на 3 %. И это тоже вполне логично — тактовая частота E-ядер нового CPU при максимальной нагрузке чуть выше, что к тому же не отменяет преимущество более новой модели в скорости шин, соединяющих ядра с контроллером памяти.

Таким образом, несмотря на своё название и формальную принадлежность к среднему, а не высшему классу, Core Ultra 7 270K Plus имеет полное право претендовать на роль нового флагмана в семействе Arrow Lake. Безусловно, это породит немало путаницы в головах обычных покупателей, но если вы читаете этот обзор, то наверняка понимаете, почему и за счёт чего так получилось.

⇡#Производительность в приложениях

Результаты тестов в ресурсоёмких приложениях выглядят весьма показательными и хорошо демонстрируют, ради чего Intel вообще затевала выпуск обновлённой серии Core Ultra 200S Plus. Если первоначальные Arrow Lake нередко выглядели спорно даже на фоне собственных предшественников, то новый Core Ultra 7 270K уже вполне способен претендовать на роль одного из самых быстрых массовых десктопных CPU для рабочих задач.

В среднем он не только опережает своего прямого предшественника в лице Core Ultra 7 265K сразу на 16 %, но и обходит прежнего лидера в семействе, Core Ultra 9 285K. Причём преимущество перед старшей моделью хоть и минимально, но очень символично: Intel фактически выпустила процессор уровня Core Ultra 9 под брендом Core Ultra 7 и по существенно более низкой цене. Этот прогресс, очевидно, опирается на увеличение числа и частоты E-ядер. Core Ultra 7 270K Plus получил полноценную конфигурацию 8P+16E, то есть фактически унаследовал всю вычислительную часть Core Ultra 9 285K без каких-либо сокращений.

Показательно и то, что Core Ultra 7 270K Plus оказался быстрее Core i9-14900K. И это уже довольно серьёзное достижение для Arrow Lake, поскольку до сих пор Core Ultra чаще демонстрировали лишь сопоставимую с Raptor Lake производительность, выделяясь главным образом лишь лучшей энергоэффективностью. Теперь же обновлённый процессор Intel опережает флагманский Raptor Lake примерно на 8 %, причём без какого-либо заметного роста энергопотребления.

Любопытно выглядит положение новинки и относительно 16-ядерника AMD. Несмотря на почти одинаковую среднюю производительность, Ryzen 9 9950X и Core Ultra 7 270K Plus демонстрируют разный характер. Процессор AMD сохраняет преимущество в ресурсоёмких задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, на что Intel отвечает грубой вычислительной мощью, обеспечиваемой большим количеством ядер. В итоге возникает паритет, которого ещё несколько месяцев назад не наблюдалось.

Получается, что, хотя Core Ultra 7 270K Plus формально относится к числу более массовых решений, по реальной производительности в приложениях он играет на территории полноценных флагманов. Особенно показательным выглядит его отрыв от Core i7-14700K и Ryzen 7 9700X, который достигает 15–50 % в зависимости от характера нагрузки. Хотя выбранный нейминг и вводит в заблуждение, по вычислительной мощности Core Ultra 7 270K Plus куда ближе к Ryzen 9 9950X и Core Ultra 9 285K, чем к привычным CPU среднего класса.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

⇡#Производительность в играх. Тесты в 1080p

Игровые тесты показывают, что обновлённые Core Ultra 200S Plus действительно смягчают главный недостаток первоначальных Arrow Lake — слабую производительность в играх. Если позиции Core Ultra 9 285K и Core Ultra 7 265K выглядели на фоне Raptor Lake довольно зыбко, то новый Core Ultra 7 270K Plus способен конкурировать с лучшими процессорами Intel прошлого поколения практически на равных.

В среднем по 12 играм Core Ultra 7 270K Plus оказался примерно на 8 % быстрее Core Ultra 7 265K и сумел не только догнать Core i7-14700K, но и вплотную приблизиться к Core i9-14900K. И это — критически важный шаг для Arrow Lake, архитектура которого пострадала от тайловой архитектуры и повышенной латентности подсистемы памяти.

Фактически Core Ultra 7 270K Plus стал первым представителем семейства Arrow Lake, который в играх не выглядит шагом назад. Более того, в ряде проектов новинка оказывается даже быстрее Core i9-14900K. Особенно хорошо это заметно в современных многопоточных играх вроде Battlefield 6, где обновлённый Arrow Lake достойно выступает благодаря сочетанию высокой производительности P-ядер Lion Cove и увеличенного числа E-ядер Skymont.

Кроме того, проведённая Intel работа по снижению межтайловых задержек действительно дала практический эффект. Разница между Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 9 285K слишком велика, чтобы объяснять её лишь дополнительными 100 МГц частоты при высокой нагрузке. Ускорение шин D2D и Fabric/NGU действительно помогло уменьшить негативное влияние тайловой архитектуры на игровое быстродействие.

Тем не менее серьёзное отставание Arrow Lake от флагманских геймерских процессоров AMD сохраняется. Ryzen 7 9800X3D остаётся безоговорочным лидером игрового тестирования, опережая Core Ultra 7 270K Plus примерно на 14 % по среднему FPS и на 7 % — по минимальному. Однако нельзя не отметить, что Ryzen 7 7800X3D уже не выглядит безоговорочно лучшей альтернативой новому Core Ultra 7 270K Plus. Стоит он примерно столько же, а его игровая производительность в среднем не выше, особенно если смотреть на показатели минимального FPS, по которому преимущество оказывается на стороне Arrow Lake в 9 случаях из 12.

Впрочем, Intel и не пыталась создать новый «лучший игровой CPU на рынке». Расчёт компании опирается на то, что Core Ultra 7 270K Plus сможет стать максимально универсальным решением, которое может одновременно обеспечивать и флагманскую производительность в рабочих приложениях, и достаточный уровень быстродействия в играх. И именно в таком качестве обновлённый Arrow Lake выглядит значительно убедительнее первоначальных представителей семейства Core Ultra 200S.

⇡#Производительность в играх. Тесты в 2160p

В разрешении 4K картина несколько отличается. И это вполне закономерно. Здесь существенная часть нагрузки переносится на видеокарту, а вклад вычислительного потенциала процессора снижается, особенно при высоких настройках графики. В результате Core Ultra 7 270K Plus попадает в большую группу «середняков», в которой вместе с ним находятся и предыдущие Arrow Lake, и флагманские Raptor Lake. До уровня Ryzen 7 9800X3D он при этом не дотягивает, но зато по минимальному FPS выглядит лучше и процессоров конкурента без 3D-кеша, и Ryzen 7 7800X3D двухлетней давности.

Безусловно, игровая производительность в разрешении 2160p — плохая метрика, которая не позволяет увидеть реальный потенциал процессоров. Но если ориентироваться на максимально процессорозависимые игры, где в зависимости от выбора CPU показатель FPS меняется больше чем на уровень погрешности, то Core Ultra 7 270K Plus можно считать вполне подходящим вариантом для современной игровой системы, особенно с точки зрения соотношения производительности и цены.

⇡#Энергопотребление и температуры

Сниженное энергопотребление в своё время стало чуть ли не главным козырем процессоров семейства Arrow Lake. При сохранении почти такого же, как у Raptor Lake, уровня быстродействия они потребляли и грелись заметно меньше, а флагманский Core Ultra 9 285K без каких-либо проблем укладывался в 250-Вт энергетический бюджет. У нового Core Ultra 7 270K Plus инженеры Intel повысили не только частоты внутренних шин, но и рабочие частоты вычислительных ядер. Однако этот рост оказался сравнительно небольшим, поэтому по тепловым и энергетическим характеристикам новый процессор не слишком отличается от Core Ultra 9 285K.

Так, при однопоточной нагрузке в Cinebench 2026 новый Core Ultra 7 270K Plus примерно соответствует по уровню нагрева и потребления Core Ultra 9 285K, что по современным меркам — довольно неплохой результат.

Но если смотреть на картину при многопоточной нагрузке, где потребление и температуры приближаются к максимуму, то становится понятно, что повышенные частоты Core Ultra 7 270K Plus обусловлены отнюдь не достижением 3-нм технологическим процессом следующего уровня зрелости. Мы имеем дело с банальным «заводским разгоном», поэтому новый процессор в пике потребляет больше флагмана на 10 % и, соответственно, нагревается сильнее него на несколько градусов. Это, конечно, не делает его таким же прожорливым и горячим, как старшие представители семейства Raptor Lake, однако по соотношению «производительность на ватт» он уступает и Core Ultra 9 285K, и Ryzen 9 9950X.

Но самое интересное — игровая нагрузка. И в ней с точки зрения тепловых и энергетических характеристик Core Ultra 7 270K Plus практически неотличим от Core Ultra 9 285K. Это значит, что греется этот процессор весьма умеренно со средней температурой на уровне 65 °C, а его среднее игровое потребление находится в окрестности 120 Вт. То есть новый Core Ultra 7 270K Plus продолжает работать на имидж Arrow Lake как процессоров, где Intel устранила проблему непомерного жора, и, по сути, в игровых системах он не предъявляет существенно более высоких требований к системе охлаждения, нежели «лучший игровой CPU» Ryzen 7 9800X3D.

Более подробно ситуацию с температурами и потреблением можно оценить по приведённой ниже таблице с разбивкой по отдельным играм. Из неё, например, следует, что в некоторых ресурсоёмких играх Core Ultra 7 270K Plus может затребовать вплоть до 160–170 Вт.

Core i7-14700K Core i9-14900K Core Ultra 7 265K Core Ultra 7 270K Core Ultra 9 285K Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 9700X Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9950X Средняя температура CPU, °C Baldur's Gate 3 71,2 75,9 56,6 59,9 58,8 63,2 61,3 69,4 66,1 Battlefield 6 85,3 82,4 67,9 73,3 72,8 72,0 62,6 80,5 81,4 Kingdom Come: Deliverance II 75,0 74,9 59,8 63,7 62,3 66,0 62,0 76,6 66,8 Marvel's Spider-Man 2 75,4 75,4 61,7 65,3 65,3 63,8 61,6 70,8 69,5 The Last of Us Part II Remastered 76,6 77,2 62,2 66,5 65,3 70,5 60,2 74,7 68,2 Warhammer 40,000: Space Marine 2 70,9 69,6 57,2 60,2 60,1 60,4 61,6 67,1 66,1 Среднее потребление CPU, Вт Baldur's Gate 3 166,8 178,4 76,3 89,9 84,7 62,2 88,0 102,6 126,6 Battlefield 6 241,5 234,7 133,6 163,9 161,7 74,4 88,0 125,8 190,9 Kingdom Come: Deliverance II 180,5 204,1 97,9 114,2 109,8 68,9 75,0 121,4 132,6 Marvel's Spider-Man 2 191,6 190,1 109,0 123,9 125,0 64,2 88,0 106,9 148,4 The Last of Us Part II Remastered 214,6 216,7 111,6 124,1 123,1 71,0 88,0 119,0 155,6 Warhammer 40,000: Space Marine 2 168,9 163,0 80,9 100,0 97,5 59,0 87,8 96,3 132,8

Бросается в глаза и ещё одна любопытная деталь. В тяжёлых многопоточных задачах ради роста производительности Intel пришлось пожертвовать частью энергоэффективности Arrow Lake. Но, как ни странно, в игровых сценариях этот компромисс почти не ощущается.

⇡#Выводы

Выход настольных процессоров Arrow Lake осенью 2024 года трудно назвать удачным. Intel сделала ставку на полную перестройку: обновила микроархитектуру ядер, отказалась от Hyper-Threading, перешла на тайловый дизайн, внедрила новые техпроцессы и добилась заметного повышения энергоэффективности. Но несмотря на явный технологический скачок, с точки зрения пользователей серия Core Ultra 200S принесла немало минусов. Фактически новые процессоры выигрывали у Raptor Lake только по экономичности, огорчая при этом серьёзно возросшими задержками при работе с памятью, хромающей игровой производительностью и довольно странным позиционированием. В результате ни Core Ultra 9 285K, ни Core Ultra 7 265K так и не смогли найти свою аудиторию и стать востребованными решениями.

На этом фоне Core Ultra 7 270K Plus выглядит почти революционно. По сути, Intel взяла первоначальную концепцию Arrow Lake и попыталась исправить её наиболее болезненные недостатки без переработки первоначального кремния. В новинке компания добавила ещё один кластер E-ядер, ускорила внутренние интерфейсы, подтянула производительность в играх и одновременно радикально пересмотрела ценовую политику. В результате получился куда более привлекательный продукт, который вызывает уже не непонимание, а как минимум вполне заметный интерес.

Причём особенно любопытно, что Core Ultra 7 270K Plus оказался не просто удешевлённой версией прошлого флагмана, а во многом даже более удачным процессором, чем Core Ultra 9 285K. Он получил ту же конфигурацию ядер 8P+16E, аналогичный объём кеш-памяти и близкие рабочие частоты, но за счёт прочих улучшений способен обойти старшую модель по быстродействию. При этом Intel оценила его всего в $300, то есть почти вдвое дешевле Core Ultra 9 285K.

Как следствие, в первую очередь Core Ultra 7 270K Plus производит особенно благоприятное впечатление в ресурсоёмких задачах, связанных с созданием и обработкой цифрового контента. В них он не только заметно быстрее предшественников в лице Core Ultra 7 265K и Core i7-14700K, но и навязывает конкуренцию Ryzen 9 9950X — одному из лучших десктопных процессоров AMD для рабочих систем. Но не менее важно, что у Intel получилось неплохо прокачать и игровую производительность. И пусть догнать Ryzen 7 9800X3D компания не смогла, зато Core Ultra 7 270K Plus вполне можно сопоставлять как с Core i9-14900K, так и с Ryzen 7 7800X3D. И это, пожалуй, главный практический результат всей проведённой Intel «работы над ошибками».

При этом обновлённый Arrow Lake унаследовал одно из ключевых достоинств дизайна — умеренное энергопотребление. Хотя Core Ultra 7 270K Plus потребляет чуть больше Core Ultra 9 285K, в реальных сценариях он сохраняет приемлемое соотношение «производительность на ватт», не упирается в 250-Вт предел и в игровых сценариях расходует сравнимое с Ryzen 7 9800X3D количество электроэнергии, не требуя использовать монструозные системы охлаждения.

Впрочем, назвать Core Ultra 7 270K Plus идеальным выбором всё-таки нельзя. Во-первых, платформа LGA1851 фактически подошла к концу своего жизненного цикла, что ставит крест на каких-либо возможностях последующего апгрейда этого CPU. Во-вторых, Ryzen 7 9800X3D и более новый Ryzen 7 9850X3D всё ещё остаются лучшими игровыми решениями на рынке, причём с довольно заметным отрывом.

Тем не менее общий итог для Intel всё равно получается куда более позитивным, чем обычно. Сила Core Ultra 7 270K Plus — в универсальности, этот процессор хорошо справляется с рабочими нагрузками и не расстраивает низкой производительностью в играх. А это значит, что Core Ultra 7 270K Plus — первый представитель семейства Arrow Lake, который действительно можно рекомендовать без серьёзных оговорок. Да, он не стал новым лидером и не перевернул расстановку сил между Intel и AMD. Но Intel смогла сделать то, чего так не хватало первоначальным Core Ultra 200S: выпустить по-настоящему сбалансированный процессор с хорошим быстродействием, разумным энергопотреблением и привлекательной ценой, причём всё это одновременно. И благодаря этому Core Ultra 7 270K Plus без преувеличения выглядит пусть и запоздавшим, но одним из самых удачных массовых CPU, выпущенных Intel за последние годы.