Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Konami ограничит доступ к своим игровым ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии

Konami объявила об ограничении доступа к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии, начиная с 15 июня 2026 года. Хотя японская компания уже достаточно давно не продаёт свои игры в России, доступ к игровым серверам через единый идентификатор Konami ID сохранялся.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Теперь же российские и белорусские игроки потеряют доступ к серверам разных игр, включая Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и футбольный симулятор eFootball. «Благодарим вас за использование Konami ID. Мы прекращаем предоставление услуг в России и Белоруссии с 06:00 (UTC) понедельника, 15 июня 2026 года. Данное уведомление касается изменений в предоставлении услуг в России и Белоруссии, в других регионах изменений не произойдёт», — сказано в сообщении Konami.

В сообщении Konami не сказано, с чем именно связано решение компании об ограничении доступа к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии. На странице симулятора eFootball и в других играх Konami можно встретить аналогичные уведомления о скором ограничении доступа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium
Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора
Теги: konami, ограничения, игры
konami, ограничения, игры
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице
Солнечная энергетика страдает от угольных ТЭС, установили учёные
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии 50 мин.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 13 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 14 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 22 ч.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 22 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 16-05 12:17
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 16-05 00:02
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 15-05 23:44
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 15-05 22:40
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 15-05 19:59
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась 11 мин.
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1» 44 мин.
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров 2 ч.
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать 3 ч.
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале 3 ч.
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 19 ч.
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 19 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 21 ч.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 21 ч.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд 22 ч.