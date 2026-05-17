Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии

Konami объявила об ограничении доступа к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии, начиная с 15 июня 2026 года. Хотя японская компания уже достаточно давно не продаёт свои игры в России, доступ к игровым серверам через единый идентификатор Konami ID сохранялся.

Теперь же российские и белорусские игроки потеряют доступ к серверам разных игр, включая Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и футбольный симулятор eFootball. «Благодарим вас за использование Konami ID. Мы прекращаем предоставление услуг в России и Белоруссии с 06:00 (UTC) понедельника, 15 июня 2026 года. Данное уведомление касается изменений в предоставлении услуг в России и Белоруссии, в других регионах изменений не произойдёт», — сказано в сообщении Konami.

В сообщении Konami не сказано, с чем именно связано решение компании об ограничении доступа к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии. На странице симулятора eFootball и в других играх Konami можно встретить аналогичные уведомления о скором ограничении доступа.