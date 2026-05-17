Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD

Компания Microsoft расширила список устройств, поддерживающих технологию Advanced Shader Delivery (ASD), которая ранее стала доступна на портативных консолях ROG Xbox Ally. Теперь предварительная версия этой технологии поддерживается на компьютерах с дискретными видеокартами AMD, а также игровых ноутбуках со встроенной графикой AMD.

Источник изображений: videocardz.com

Технология ASD предназначена для снижения задержек в процессе компиляции шейдеров в режиме реального времени, за счёт чего игровой процесс будет плавным с момента запуска игры. Такой подход позволяет доставлять предварительно скомпилированные шейдеры из облака уже во время загрузки игры, за счёт чего сокращается процесс загрузки и уменьшается количество подвисаний. Эта функция дебютировала на портативных устройствах ROG Xbox Ally в октябре прошлого года.

Microsoft показала преимущества использования ASD на новой Forza Horizon 6. В ходе тестирования использовался компьютер с видеокартой AMD Radeon RX 7600 и процессором AMD Ryzen 7 5800. В результате время загрузки игры уменьшилось до 4 секунд, тогда как без включённой опции ASD этот процесс занимал около полутора минут. Microsoft заявила, что технология ASD позволяет сократить время загрузки игр на 95 %. Любопытно, что подпись к одному из снимков на странице с результатами тестирования ссылается на ускоритель Radeon RX 9060.

Для корректной работы технологии ASD потребуется компьютер с Windows 11 24H2 или более поздней версией операционной системы. В дополнение к этому требуется наличие Xbox Gaming Services 37.113.11003.0 или новее, а также доступ к PC Gaming Preview через Xbox Insider Hub. Что касается аппаратных компонентов, то на данный момент поддерживаются видеокарты AMD на базе архитектур RDNA 3, RDNA 3.5 и RDNA 4. Также потребуется наличие драйвера AMD Adrenalin 26.5.2 или новее.

Теги: asd, microsoft, игры
Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD
