Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Xiaomi подтвердила, что в этом году выпу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi подтвердила, что в этом году выпустит новый фирменный процессор серии Xring

Компания Xiaomi официально подтвердила, что представит в этом году новый фирменный мобильный процессор Xring для смартфонов. Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин (Lu Weibing) заявил, что следующий чип Xring «обязательно будет усовершенствован в этом году», и охарактеризовал его как «очень мощный процессор» для «отличного продукта».

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Лу Вэйбин не раскрыл коммерческое название или полные характеристики будущего процессора. Согласно последним слухам, Xiaomi пропустит выпуск Xring O2 и перейдёт сразу к выпуску модели Xring O3. Согласно тем же слухам, ожидается, что чип будет использоваться в составе готовящегося к выпуску в Китае смартфона Xiaomi MIX Fold 5.

Подтверждение Вэйбина о разработке будущего процессора последовало вскоре после того, как основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сообщил, что поставки процессоров Xring O1 превысили 1 млн единиц. Тем самым компания доказала, что первый современный флагманский SoC от Xiaomi — это не ограниченный эксперимент, а основа для долгосрочной платформы.

Слухи приписывают Xring O3 радикальные изменения в архитектуре по сравнению с Xring O1. Ожидается, что новый чип будет обладать тактовой частотой 4,05 ГГц и новой кластерной компоновкой с ядрами Prime, Titanium и Little. Малые ядра будут работать на частоте до 3,02 Гц, частота встроенного графического ядра чипа составит около 1,5 ГГц. Производительность самого GPU будет увеличена примерно на 25 % по сравнению с предшественником. Также процессор получит поддержку памяти DRAM со скоростью 9600 МТ/с. Доступность чипа ожидается только в Китае на момент запуска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос
Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1»
Теги: xiaomi, xring, процессор
xiaomi, xring, процессор
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии
Мейнфреймы тоже «поржавеют»: для IBM z готовится поддержка Rust в ядре Linux 2 ч.
Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD 4 ч.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 18 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 19 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 16-05 15:38
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 16-05 15:33
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 16-05 12:17
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 16-05 00:02
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 15-05 23:44
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 15-05 22:40
Xiaomi подтвердила, что в этом году выпустит новый фирменный процессор серии Xring 2 ч.
Японская фабрика TSMC впервые вышла в прибыль — всего через год после запуска массового производства 2 ч.
Медные водоблоки на основе 3D-печати помогут повысить энергоэффективность ЦОД 2 ч.
Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла 4 ч.
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась 5 ч.
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1» 6 ч.
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров 6 ч.
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале 7 ч.
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 24 ч.
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 24 ч.