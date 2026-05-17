Huawei запустила продажи восстановленных смартфонов Mate XT и Mate X6

Компания Huawei начала продавать восстановленные версии складного трёхстворчатого смартфона Mate XT Tri-Fold и Mate X6 Collector’s Edition. Оба устройства появились в официальных розничных магазинах вендора. Параллельно с этим стало известно об окончании производства оригинального Mate XT.

Потребители с ограниченным бюджетом, которые давно присматривались к складным смартфонам, но не могли позволить себе такое устройство, получили возможность сделать это по сниженной цене. Это связано с тем, что восстановленные модели дешевле оригинальных устройств. Что касается цены, то восстановленный Mate XT стоит от 15 299 юаней, тогда как цена нового устройства начиналась от 19 999 юаней.

Не обошлось без нюансов. По данным источника, Huawei прекратила производство оригинального Mate XT Tri-Fold, в связи с чем в продаже останутся только восстановленные версии устройства. Это не касается Mate X6 Collector’s Edition, поскольку эта модель продолжает выпускаться.

Что касается восстановленного Mate XT, то в максимальной комплектации с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ смартфон стоит 18 699 юаней, вместо 23 999 юаней, которые пришлось бы заплатить за оригинальную версию. Стоимость восстановленного Mate X6 Collector’s Edition с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ составит 11 099 юаней, а за модель с накопителем на 1 Тбайт придётся заплатить 11 899 юаней.

Восстановленными смартфонами являются устройства, которые после покупки в магазинах покупатели вернули из-за каких-либо дефектов. Такие устройства возвращаются вендору, который устраняет дефекты и продаёт их как восстановленные. В итоге покупатель получает смартфон с официальным послепродажным обслуживанием и однолетней гарантией.