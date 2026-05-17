Правительство Южной Кореи будет пытаться не допустить забастовку сотрудников Samsung

Власти Южной Кореи намерены задействовать все возможные ресурсы, включая экстренный арбитраж, чтобы избежать трудовой забастовки сотрудников Samsung Electronics, и минимизировать ущерб в случае её проведения. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

Крупнейший в мире производитель чипов памяти возобновит переговоры с представителями профсоюзных организаций при участии государственного посредника в понедельник. Этот шаг может снизить опасения по поводу потенциально разрушительной забастовки сотрудников технологического гиганта, на долю которого приходится почти четверть экспорта страны.

«Приостановка работы полупроводниковой фабрики Samsung Electronics всего на один день, как ожидается, приведёт к прямым убыткам в размере до 1 трлн вон ($667,68 млн). Ещё больше беспокойства вызывает то, что временная остановка производственных линий по выпуску полупроводников приводит к простоям на месяцы», — заявил премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок (Kim Min-seok). Он добавил, что есть опасения по поводу роста экономического ущерба до 100 трлн вон, если из-за забастовки придётся утилизировать расходные материалы.

Экстренное арбитражное постановление может быть вынесено министерством занятости и труда, если власти сочтут, что спор между компанией и профсоюзами может нанести ущерб экономике страны. Постановление запретит профсоюзам проводить массовые акции в течение 30 дней, за этот период министерство постарается урегулировать спор и проведёт арбитраж. К этой мере ранее прибегали не часто, и она стала бы чрезвычайным шагом для администрации, лояльной к профсоюзам.

В недавнем заявлении профсоюз заявил, что не поддастся давлению и не согласится на урегулирование конфликта, если компания предложит невыгодные условия. Напомним, на долю Samsung приходится 22,8 % экспорта Южной Кореи и 26 % внутреннего фондового рынка страны. В компании работают более 120 тыс. человек и она сотрудничает с 1700 поставщиками.