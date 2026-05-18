Смартфоны и соцсети отняли у людей живое общение и обвалили рождаемость в большинстве стран мира

Более чем в двух третьих из 195 стран мира среднее число детей, приходящихся на одну женщину, опустилось ниже уровня 2,1 — порога, при котором численность населения остаётся стабильной без притока мигрантов. В 66 странах этот показатель уже ближе к одному ребёнку на женщину, чем к двум. Издание Financial Times связывает резкое падение рождаемости с распространением смартфонов и соцсетей: рождаемость стала снижаться раньше и быстрее в тех регионах, куда раньше пришёл высокоскоростноё мобильный интернет.

Пять лет назад ООН прогнозировала, что в 2023 году в Южной Корее родится 350 000 детей. Фактический показатель оказался на 120 000 ниже. В том же 2023 году коэффициент рождаемости в Мексике впервые опустился ниже американского. Затем то же произошло в Бразилии, Тунисе, Иране и Шри-Ланке. Страны с низкими и средними доходами населения стареют, не успев разбогатеть. Стагнация Японии с 1990-х годов почти полностью объясняется низкой рождаемостью: трудоспособное население страны сократилось, а растущие расходы на пенсии и уход за пожилыми вытесняют инвестиции в инфраструктуру и подпитывают ощущение упадка. «Падение рождаемости — главный вопрос нашего времени, всё остальное — производное», — говорит Хесус Фернандес-Вильяверде (Jesús Fernández-Villaverde), профессор экономики Пенсильванского университета. Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) считает падение рождаемости крупнейшим риском для цивилизации.

Рождаемость падает вопреки желаниям самих людей. Большинство молодых мужчин и женщин по-прежнему говорят, что хотели бы иметь примерно двух детей, — даже в Южной Корее, где у большинства женщин теперь нет детей вовсе. Изменилась сама природа спада: главная причина уже не в том, что у пар становится меньше детей, а в том, что становится меньше самих пар. Исследование демографа Стивена Шоу (Stephen Shaw) показывает, что в США и большинстве стран с высокими доходами число детей у матерей остаётся стабильным, но доля женщин, имеющих хотя бы одного ребёнка, за последние 15 лет резко сократилась. Спад особенно заметен среди наименее образованных и обеспеченных групп, тогда как среди выпускников университетов доля тех, кто создаёт семью и заводит детей, стабильна или даже растёт. Создание семьи стало K-образным процессом — расходящимся по двум разнонаправленным траекториям. С 1980-х годов развитые страны утроили реальные подушевые расходы на детские пособия, субсидируемый уход за детьми и родительский отпуск; доля заботы о ребёнке, которую берут на себя отцы, неуклонно растёт. Однако рождаемость всё равно упала — с 1,85 до 1,53 ребёнка на женщину.

В США и Великобритании, по расчётам Financial Times, до половины снижения рождаемости с 1990-х годов объясняется падением доли собственного жилья и ростом числа молодых взрослых людей, живущих с родителями. Но это не объясняет ни самого недавнего резкого спада, ни его глобального масштаба. В странах Северной Европы рождаемость падает при экономической стабильности, а в нескольких странах те пары, которые начали жить вместе, теперь с большей вероятностью расстаются, чем заведут ребёнка.

Натан Хадсон (Nathan Hudson) и Эрнан Москосо-Боэдо (Hernan Moscoso-Boedo) из Университета Цинциннати в прошлом месяце опубликовали работу, в которой связали падение рождаемости с развёртыванием сетей 4G в США и Великобритании. Рождаемость снижалась раньше всего и быстрее всего там, куда раньше пришла высокоскоростная мобильная связь. Та же тенденция, по данным Financial Times, наблюдается в десятках стран: рождаемость среди подростков и молодых людей в США, Великобритании и Австралии начала заметно снижаться с 2007 года, во Франции и Польше — примерно с 2009 года, в Мексике, Марокко и Индонезии — примерно с 2012 года, в Гане, Нигерии и Сенегале — в период с 2013 по 2015 год. Все эти переломные точки совпали с массовым приходом смартфонов на локальные рынки, что подтверждается динамикой поисковых запросов в Google, связанных с мобильными приложениями.

«Вполне правдоподобно, что современная цифровая медиасреда оказала на общество глубокое влияние, приведшее к снижению числа романтических отношений», — говорит Мелисса Кирни (Melissa Kearney), профессор экономики Университета Нотр-Дам. В той же Южной Корее живое общение молодых взрослых людей сократилось вдвое за 20 лет. «Чтобы встретить человека, за которого вы выйдете замуж, нужно перебрать множество людей. Если вы общаетесь вживую гораздо меньше, на поиск пары уходит куда больше времени, если вы вообще её находите», — говорит демограф Лайман Стоун (Lyman Stone). Он добавляет: «Если вы проводите время в реальном мире, ваши представления о партнёре закреплены в реальном мире. Если вы проводите время в Instagram✴, они закреплены на искусственной норме».

Элис Эванс (Alice Evans) из Стэнфордского университета добавляет, что чем традиционнее культура с точки зрения гендерных ролей, тем сильнее влияние смартфонов на рождаемость. Данные это подтверждают. Ближний Восток и Латинская Америка демонстрируют одни из самых резких снижений рождаемости за последнее десятилетие. Недавнее исследование связало использование соцсетей с более низкой фертильностью в странах Африки к югу от Сахары. В Южной Азии, где доступ женщин к интернету часто ограничен, доля одиноких людей заметно ниже. По словам Эванс, Instagram✴ и TikTok позволяют молодым женщинам по всему миру обходить традиционные авторитеты, повышая ожидания от отношений до уровня, к которому их ровесники-мужчины часто не готовы.

Однако теории о влиянии медиатехнологий на рождаемость старше смартфонов. В 2001 году Роберт Хорник (Robert Hornik) и Эмиль Маканани (Emile McAnany) обнаружили, что связь между снижением рождаемости и наличием телевизора сильнее, чем связь с доходом или образованием. В 2018 году Эдриенн Лукас (Adrienne Lucas) и Николас Уилсон (Nicholas Wilson) выяснили, что в семьях с телевизором становится меньше интимных отношений. С учётом того, что смартфоном пользуются интенсивнее, чем смотрят телевизор, и, в отличие от телевизора, обычно в одиночку, эти эффекты могут оказаться существенно сильнее.

Что делать? Отменить смартфоны и соцсети нельзя. «Если у человека плохое зрение, мы не правим ему гены — мы даём очки», — говорит Стоун. Обеспечение молодых пар жильём повышает их шансы создать семью, а «премии за ребёнка» способны затормозить падение рождаемости, но только в том случае, если они достаточно щедрые. Ресурсы государства ограничены, а стимулы для счастливых пар могут оказаться мимо цели, когда всё больше людей попросту не имеют партнёров. Падение рождаемости — часть более широкого явления одиночества молодых взрослых людей. Лучший способ переломить тенденцию — изменить цифровые привычки: через культурные сдвиги или государственное регулирование.