Microsoft разрешит переназначать клавишу Copilot после жалоб пользователей

Microsoft признала, что клавиша Copilot, которая начала появляться на новых ПК в 2024 году, нарушила привычные рабочие процессы части пользователей, и пообещала позднее в этом году выпустить обновление Windows 11 с настройкой для переназначения этой клавиши на правый Ctrl или контекстное меню.

В документе техподдержки компания пояснила, что пользователи, которые полагались на правый Ctrl или контекстное меню для горячих клавиш и вспомогательных функций вроде программ экранного чтения, столкнулись с трудностями после замены этих кнопок на Copilot. Новая настройка появится в разделе «Параметры → Bluetooth и устройства → Клавиатура» и будет работать на всех компьютерах с Windows 11, оснащённых клавишей Copilot. До сих пор переназначить её можно было лишь фирменными утилитами отдельных производителей, доступными только на их устройствах.

Ранее Microsoft уже разрешила назначать на эту клавишу запуск поиска Windows или стороннего приложения, однако пока ни одна сторонняя программа не поддерживает такой вызов штатно. Возврат правого Ctrl или контекстного меню расширит выбор и, вероятно, окажется для многих предпочтительнее. Это вписывается в серию шагов Microsoft по устранению давних раздражителей Windows 11 в рамках программы Windows K2. Компания также готовит перемещаемую панель задач и возможность бессрочно откладывать системные обновления.