Thermal Grizzly выпустила проводной WireView Pro II для мониторинга видеокарт с 12VHPWR

Компания Thermal Grizzly выпустила проводную версию своего переходника WireView Pro II для мониторинга питания видеокарт, оснащённых разъёмами питания 12VHPWR и 12V-2×6. Проводная версия устройства предназначена для моделей видеокарт, у которых свободного пространства вокруг разъёма питания недостаточно для подключения оригинального WireView Pro II напрямую. Для этих целей версия WireView Pro II Wired оснащена фиксированным кабелем питания 12V-2×6 длиной 40 см.

Это должно сделать WireView Pro II совместимым с большим количеством видеокарт, включая эталонные версии Nvidia Founders Edition. Оригинальная версия WireView Pro II (без кабеля) уже доступна для обычного и перевёрнутого расположения разъёмов питания 12VHPWR и 12V-2×6 на видеокартах. Однако она требует наличия достаточного свободного пространства вокруг разъёма для правильного подключения. В свою очередь WireView Pro II Wired можно подключить без учёта этой особенности.

Устройство мониторинга питания WireView Pro II Wired сохранило все основные функции оригинальной модели WireView Pro II. Оно может отслеживать состояние каждой силовой линии коннектора 12V-2×6. Компания Thermal Grizzly утверждает, что это помогает выявлять проблемы с распределением нагрузки или возможные неполадки с контактами до того, как они приведут к повреждению.

Устройство также отслеживает напряжение, температуру и общее энергопотребление. При превышении заданного порогового значения оно может отобразить предупреждение на TFT IPS-дисплее и включить звуковой сигнал. С помощью входящего в комплект разветвительного кабеля пользователи также могут настроить автоматическое отключение ПК в случае аномалий.

Проводная версия собрана в корпусе из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, оснащена TFT IPS-дисплеем с разрешением 320 × 170 пикселей, а также встроенным полупассивным 30-мм вентилятором. Она представлена в чёрном и белом цветах. Стоимость устройства по предварительному заказу составляет $175,38. Thermal Grizzly обещает поставить адаптер в течение 5–6 недель. Обычная модель WireView Pro II предлагается от $140,28. Таким образом, проводная версия обойдётся примерно на $35 дороже. Заказать новинку можно на официальном сайте Thermal Grizzly.

Теги: thermal grizzly, электропитание, видеокарты, мониторинг, переходник
