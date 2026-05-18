Представлены игровые смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ на разогнанных Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания RedMagic представила в Китае смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+. Они предлагают ряд незначительных улучшений по сравнению с ранее выпущенными моделями RedMagic 11 Pro и 11 Pro+.

Новые модели смартфонов в качестве основы используют процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, представляющие собой разогнанную версию обычного Snapdragon 8 Elite Gen 5, у которого основное ядро Prime работает на частоте 4,74 ГГц, как у версии чипа «for Galaxy» в смартфонах Samsung Galaxy S26. Модель RedMagic 11S Pro получила 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти, а модель RedMagic 11S Pro+ предлагает до 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и до 1 Тбайт постоянной памяти UFS 4.1.

Батареи у смартфонов остались прежние, как у моделей RedMagic 11 Pro и 11 Pro+. Аккумулятор RedMagic 11S Pro ёмкостью 8000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. У модели RedMagic 11S Pro+ ёмкость аккумулятора немного меньше — 7500 мА·ч, но мощность проводной зарядки выше — 120 Вт, также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 80 Вт. Оба устройства поддерживают технологию обходной зарядки.

Отличительная особенность смартфона RedMagic 11 Pro+ — двойная система охлаждения — перешла и в модель 11S Pro+. Она включает физический вентилятор (до 24 000 об/мин) и систему жидкостного охлаждения для контроля температуры. В стандартной версии 11S Pro установлен только вентилятор.

Несмотря на сложные системы охлаждения, оба телефона имеют степень защиты IPX8, что означает возможность выдерживать погружение в воду на глубину до трёх метров в течение длительного времени. Они также оснащены ёмкостными триггерами с частотой дискретизации касания 520 Гц и 3,5-мм разъёмом для наушников.

Модели 11S Pro и 11S Pro+ предлагают 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. В основе используется панель BOE X10 с пиковой яркостью 2000 кд/м2. Под дисплеем расположены 16-Мп камера и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Сзади находится привычный по серии RedMagic 11 Pro набор из 50-Мп основной камеры, 50-Мп сверхширокоугольной камеры и 2-Мп макрокамеры. Смартфоны работают под управлением RedMagic OS 11.5 на базе Android 16. Обе модели доступны в цветах Silver Wing (серебристый) и Dark Night (чёрный).

Модель RedMagic 11S Pro доступна только в одной конфигурации с 12/256 Гбайт памяти. Она оценивается в 5499 юаней (около $807/€694). Модель RedMagic 11S Pro+ с 12/256 Гбайт памяти оценивается в 6199 юаней (около $910/€782), а вариант с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти — в 7999 юаней (около $1174/€1008).