«Достижение всей жизни»: продажи кооперативного шутера Far Far West превысили миллион копий менее чем за месяц в раннем доступе Steam

Издательство Fireshine Games и разработчики из французской студии Evil Raptor (Pumpkin Jack, Akimbot) отчитались о новых успехах своего кооперативного шутера Far Far West в раннем доступе Steam.

Напомним, за два дня в раннем доступе Steam продажи Far Far West по всему миру превысили 250 тыс. копий, а менее чем неделю спустя показатель превысил уже полмиллиона единиц.

Как стало известно, за следующие полмесяца Far Far West удвоила показанный за шесть дней результат — на исходе третьей недели с выхода в раннем доступе Steam продажи игры составили миллион копий.

«Ребята, мы просто лишились дара речи... Это достижение всей жизни, и оно было бы невозможным без каждого из вас. Спасибо вам огромное от обеих команд Evil Raptor и Fireshine Games!» — поделились разработчики.

События Far Far West разворачиваются на альтернативном Диком Западе, населённом фэнтезийными монстрами. Игрокам в роли роботов-ковбоев предстоит стрелять и колдовать, выполнять контракты и остерегаться поезда-призрака.

Far Far West вышла 28 апреля в раннем доступе Steam и заслужила «крайне положительные» отзывы (рейтинг 96 %). Игра предлагает кооператив на четверых, систему прокачки, индивидуализацию персонажа и перевод на русский.

На прошлой неделе Far Far West получила патч с первыми улучшениями и исправлениями. В команде «безмерно рады» продолжать обновлять, дорабатывать, чинить, стабилизировать игру и создавать для неё новый контент.