Сегодня 18 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Достижение всей жизни»: продажи коопера...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Достижение всей жизни»: продажи кооперативного шутера Far Far West превысили миллион копий менее чем за месяц в раннем доступе Steam

Издательство Fireshine Games и разработчики из французской студии Evil Raptor (Pumpkin Jack, Akimbot) отчитались о новых успехах своего кооперативного шутера Far Far West в раннем доступе Steam.

Источник изображений: Fireshine Games

Источник изображений: Fireshine Games

Напомним, за два дня в раннем доступе Steam продажи Far Far West по всему миру превысили 250 тыс. копий, а менее чем неделю спустя показатель превысил уже полмиллиона единиц.

Как стало известно, за следующие полмесяца Far Far West удвоила показанный за шесть дней результат — на исходе третьей недели с выхода в раннем доступе Steam продажи игры составили миллион копий.

«Ребята, мы просто лишились дара речи... Это достижение всей жизни, и оно было бы невозможным без каждого из вас. Спасибо вам огромное от обеих команд Evil Raptor и Fireshine Games!» — поделились разработчики.

События Far Far West разворачиваются на альтернативном Диком Западе, населённом фэнтезийными монстрами. Игрокам в роли роботов-ковбоев предстоит стрелять и колдовать, выполнять контракты и остерегаться поезда-призрака.

Far Far West вышла 28 апреля в раннем доступе Steam и заслужила «крайне положительные» отзывы (рейтинг 96 %). Игра предлагает кооператив на четверых, систему прокачки, индивидуализацию персонажа и перевод на русский.

На прошлой неделе Far Far West получила патч с первыми улучшениями и исправлениями. В команде «безмерно рады» продолжать обновлять, дорабатывать, чинить, стабилизировать игру и создавать для неё новый контент.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн
Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West
Критики вынесли вердикт Zero Parades: For Dead Spies — шпионской RPG, которая боится выйти из тени Disco Elysium
Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate
Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
Теги: far far west, evil raptor, fireshine games, шутер, продажи игр
far far west, evil raptor, fireshine games, шутер, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японская фабрика TSMC впервые вышла в прибыль — всего через год после запуска массового производства
В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей
Apple научилась зарабатывать даже на бракованных чипах — их годами ставят в iPhone, iPad и Mac
Легендарная СУБД dBase прекратила существование, чуть-чуть не дотянув до полувекового юбилея
Российский чипмейкер «Микрон» запустил продажу сувениров — 200-мм пластин с чипами и пробирок с воздухом из «чистой комнаты»
Google захлебнулась в спросе на ИИ: даже исследователи DeepMind стоят в очереди за TPU 10 мин.
«Достижение всей жизни»: продажи кооперативного шутера Far Far West превысили миллион копий менее чем за месяц в раннем доступе Steam 34 мин.
Критики вынесли вердикт Zero Parades: For Dead Spies — шпионской RPG, которая боится выйти из тени Disco Elysium 2 ч.
Соцсеть X запретила бесплатным пользователям публиковать больше 50 твитов в день 3 ч.
Microsoft разрешит переназначать клавишу Copilot после жалоб пользователей 4 ч.
Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate 5 ч.
Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 6 ч.
Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года 7 ч.
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн 9 ч.
Apple научит Siri автоматически удалять переписку ради приватности пользователей 9 ч.
Представлены игровые смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ на разогнанных Snapdragon 8 Elite Gen 5 26 мин.
«Мегафон» впервые включил российскую базовую станцию в городе-миллионнике 29 мин.
Thermal Grizzly выпустила проводной WireView Pro II для мониторинга видеокарт с 12VHPWR 34 мин.
Zotac выпустит к 20-летию спецверсии видеокарт GeForce RTX 50-й серии, но продавать их не будет 3 ч.
Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO 3 ч.
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе 3 ч.
Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ 4 ч.
Kaytus представила All-Flash СХД вместимостью до 7 Пбайт 4 ч.
Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake 6 ч.
Смартфоны и соцсети отняли у людей живое общение и обвалили рождаемость в большинстве стран мира 6 ч.